Đập vỡ sàn nhà để bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá trường học

Nhóm cứu hộ được gọi đến Trường Nữ sinh Phuket ở Thái Lan sau khi các giáo viên báo cáo nghe thấy những tiếng động lạ. Khi tìm kiếm trong khuôn viên, các tình nguyện viên đã phát hiện con trăn dài 5 mét đang di chuyển qua các khe hở trên bức tường nối với đường ống thoát nước.

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