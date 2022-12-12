Từ 19/11 đến 23/11 âm lịch : Thánh Mẫu đãi lộc, 3 tuổi may mắn giàu to, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ trao tay, vận trình tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 12/12/2022 21:35

Những con giáp may mắn sau sẽ đó chào thời gian huy hoàng từ 19/11 đến 23/11 âm lịch nhiều niềm vui, sự nghiệp tăng trưởng nhanh chóng, tài vận tăng cao chót vót.

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Từ 19/11 đến 23/11 âm lịch : Thánh Mẫu đãi lộc, 3 tuổi may mắn giàu to, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ trao tay, vận trình tươi sáng - Ảnh 1

Từ 19/11 đến 23/11 âm lịch, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ đón nhận nhiều hỷ sự may mắn trong những ngày này, vượng tài nở rộ nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều phần. Gặp được quý nhân mách đường đi nước bước mà người theo nghiệp kinh doanh gặp thời trúng mánh, lợi nhuận đổ về ầm ầm. 

Từ 19/11 đến 23/11 âm lịch : Thánh Mẫu đãi lộc, 3 tuổi may mắn giàu to, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ trao tay, vận trình tươi sáng - Ảnh 2

Đặc biệt vào ngày này dù làm gì đi chăng nữa, dự án lớn hay nhỏ thì cũnng đều thu về lãi to, đì cùng vận may giúp phát vận như vũ bão. Những vẫn đề tồn đọng trước đó được bản mệnh xử lí khéo léo, đây là bài học nhắc nhở bạn không đi theo vết xe đổ ấy. 

Công việc càng về thời điểm cuối năm tuy có bận rộn nhưng cũng là lúc để bạn thể hiện cho đồng nghiệp và cấp trên thấy được tinh thần cống hiến của mình, xứng đáng được đền đáp nhiều hơn vậy. 

Mọi công việc vào tay bạn đều để lại thành tựu vang dội, gặt hái lộc lá trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lấy vận may này đi nhé! 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân phải đối diện với sự cạnh tranh khá gay gắt với bạn bè, đồng nghiệp trong tuần này. Xét trên phương diện tích cực, nhờ có sự cạnh tranh đó mà bạn thêm tập trung và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, không để mình tụt hậu so với mọi người xung quanh.

Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Từ 19/11 đến 23/11 âm lịch : Thánh Mẫu đãi lộc, 3 tuổi may mắn giàu to, làm ăn trúng lớn, tiền tỷ trao tay, vận trình tươi sáng - Ảnh 3

Từ 19/11 đến 23/11 âm lịch, tình duyên của những người còn độc thân sẽ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn có thể giữ quan hệ được với những người chân thành, thẳng thắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc đến từ nửa kia. Hãy dành cho người ấy một tình cảm tương tự, chắc chắn hai người sẽ trở thành cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (12/12 - 18/12): 3 con giáp may mắn bùng nổ, làm 1 thu 10, tiền tài tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa

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