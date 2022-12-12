Thánh Nhân giúp kẻ hiền lương, giữa tháng 12 lộc đỏ phơi phới: 3 con giáp may mắn bủa ăn, làm ăn thăng tiến, vốn 1 lời 10, ôm cục tiền khủng

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình.

Vào giữa tháng 12 này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp may vào giữa tháng 12 này, song mọi việc không tiến triển theo chiều hướng thuận lợi ngay từ đầu. Ngược lại, bạn phải tìm ra cách vươn lên từ nghịch cảnh.

Đầu tuần, bản mệnh dễ vướng phải mâu thuẫn với lãnh đạo, song cuối cùng thì bạn đã dùng hành động để chứng minh bản thân, khiến mọi người phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa.

Phương diện tài lộc có chút ít khởi sắc với những người làm ăn kinh doanh. Bạn cần nắm chắc cơ hội thì mới có thể cải thiện được cuộc sống của mình.

Bạn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Chuyện tình cảm có đôi chút dấu hiệu tích cực, quan trọng là bạn cũng phải chủ động hơn trong các mối quan hệ. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động trò chuyện và giữ liên lạc với người ấy, quá trình trò chuyện về sau sẽ khiến hai người gần gũi với nhau hơn.

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Trong giữa tháng 12 này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.