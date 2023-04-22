Đúng 33 ngày tới Lộc Thánh Mẫu độ trì: Phát hờn với 3 con giáp giàu bất thình lình, thu nhập tăng vọt, đại cát đại lợi

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ không mấy dễ dàng. Dự đoán sẽ có kẻ tiểu nhân do ghen ghét với thành công mà người tuổi này đạt được. Chính vì thế, tử vi khuyên bản mệnh hãy cẩn trọng khi làm việc để tránh rước họa vào thân.

Sự xuất hiện của Tỷ Kiên mang đến nhiều chuyện không vui cho tình yêu lứa đôi. Theo đó, bạn cần giữ khoảng cách trong các mối quan hệ với người khác giới để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Mùi không ham danh lợi, biết chịu đựng. Tưởng chừng như đó là ưu điểm nhưng lâm vận nên dễ trở thành nhu nhược. Bản mệnh hay bị đồng nghiệp nhờ vả không công, rất phiền phức. Con giáp này biết sống cho bản thân mình nhiều hơn thay vì nghĩ cho người ta, đỡ tốn tiền linh tinh. Sống biết điều quá mức gặp kẻ vô tư quá cũng bằng thừa.

Tiếc là trên phương diện tình cảm, con giáp này hay phải chịu uất ức, tủi hờn. Duyên là do người giữ, hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không. Đừng mãi nhìn vào người khác mà đi sai con đường dưới chân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần phải tránh những lời ra tiếng vào hoặc những nhận xét thiếu tích cực trong công việc. Bạn nên tập trung hoàn thành công việc của bản thân, vận tài chính rất tốt nên đừng để lỡ cơ hội này.

Một vài điểm khác biệt giữa bạn và người ấy có thể dẫn tới những bất đồng, cãi vã, vì thế hãy cố gắng giữ bình tĩnh và giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm