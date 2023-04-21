Tháng 4(AL): 2 con giáp giàu càng thêm giàu, gom hết vận của thiên hạ, ngày ngày thăng hoa, 1 con giáp đặc biệt cẩn thận, triều trắc trở, tai ương ập đến

Khi xem tử vi 2023, có 2 con giáp ngồi không vận may cũng tìm đến, giàu có nổi bật, lại có 1 con giáp làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận, không thể lơ là
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Tuổi Dần
Những gì bản mệnh làm được hôm nay rất đáng để tự hào, sự công nhận và những lời khen ngợi từ tập thể trở thành động lực để không ngừng cố gắng. Tuy vậy có thể vẫn còn những người không phục, nhưng đó là điều khó tránh khỏi bởi vậy bản mệnh cũng không cần phải quá để tâm.
Nhưng vì quá tập trung cho công việc nên đôi khi bản mệnh thiếu sự quan tâm đến nửa kia của mình khiến nửa kia hờn trách. Cả hai có thể xảy ra tranh cãi, hãy cố gắng xoa dịu đối phương để không gây ra mâu thuẫn quá nghiêm trọng.
Tuổi Dậu
Tử vi vui của 12 con giáp cho thấy đường thăng quan của tuổi Dậu đúng như mong đợi, dù có vấn đề thì người này vẫn sẵn sàng đương đầu và đối mặt với nó, bản lĩnh vượt trội giúp tuổi Dậu đạt được nhiều thành tích đáng nể. Tài lộc lên nhanh mà xuống cũng mau lẹ, nhờ có gia đình để dựa dẫm nên cuộc sống của bản mệnh cũng vơi bớt đi phần nào cực nhọc.
Nhân duyên tam hợp, các bạn sinh ra là để dành cho nhau vậy nên đừng ngại ngần mà không thể hiện tình cảm cho đối phương biết nhé; tuổi Dậu độc thân đón nhận lời tỏ tình đầy bất ngờ.
Tuổi Tỵ
Vận tài chính của người tuổi Tỵ đặc biệt hanh thông, dồi dào. Tiền bạc tuy nhiều nhưng bạn cũng không nên vì vậy mà hoang phí, nhớ để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ những lúc cần tới.
Bạn có nhiều người theo đuổi nhưng lại ngần ngại khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Hãy mở lòng và cho người khác cơ hội được tìm hiểu bạn nhé, nếu không sau này bạn sẽ thấy hối tiếc đó.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm