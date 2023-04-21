4 tháng cuối năm Qúy Mão, 3 con giáp vận đỏ càng rực rỡ, giàu lại thêm giàu, tình duyên đỏ rực chẳng kém tài vận là bao bao người ghen tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão có thể gặp phải những rắc rối không đáng có, cần phải hết sức thận trọng. Dù đang làm ở môi trường nào cũng nên chú ý, kẻo bị kẻ xấu hãm hại, giở trò gây tổn hại tới danh dự, uy tín của mình.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng đang có nhiều nguy cơ không thể ngó lơ. Tình yêu bắt đầu xảy ra những xung đột do cả hai đều quá bận rộn với công việc cá nhân. Nếu không cùng vun đắp thì chuyện chia ly là điều dễ xảy ra.

Tử vi vui của 12 con giáp cho thấy lộ trình công danh của tuổi Thân diễn đạt được bước tiến đáng kể, nếu muốn phát triển hơn nữa thì bạn vẫn cần phải thay đổi nhiều, thoát ra khỏi vùng an toàn để tìm cơ hội cho chính mình. Tài chính hung cát đan xen, càng lúc cuộc sống của con giáp này càng rơi vào bế tắc, mệt mỏi.

Linh cảm của con giáp này rất tốt, bất cứ sự thay đổi nào của người đó dù là nhỏ nhất mệnh chủ cũng đều cảm thận được, sự thay lòng đổi dạ cũng vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có quý nhân phù trợ nên có một ngày vô cùng hanh thông. Mọi sự như ý từ công việc đến tình duyên, sức khỏe. Quả là một ngày tuyệt vời tràn ngập niềm vui.

Tình yêu đang thăng hoa nên bạn có thể suy nghĩ đến một chuyến du lịch ngắn ngày cho bạn và người ấy. Cả hai cũng có thể tính xa hơn cho tương lại như việc kết hôn vào cuối năm nay.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm