Đúng 17h chiều mai, thứ Sáu (21/4/2023), 3 con giáp này tài lộc hoan hỷ, PHẤT LÊN CHÓNG MẶT, cầu Công Danh có Công Danh, cầu Tài Lộc có Tài Lộc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 21/4/2023 hôm nay, tuổi Tý khó có một ngày yên ả làm xong việc của mình. Nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh loay hoay tìm cách tháo gỡ, tốn nhiều công sức nhưng mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, rối như tơ vò.

Bù lại, vận trình tình cảm thăng hoa, tuổi Tý có thể nhận được món quà bất ngờ từ đối phương. Con giáp này cảm thấy thực sự hạnh phúc và hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Hãy cố gắng gìn giữ và trân trọng với những gì mình đang sở hữu.

Trong tình thế này, bản mệnh không được chủ quan hay lơ là vì có thể sẽ gặp tai hoạ bất ngờ bất cứ lúc nào. Việc làm ăn và hợp tác trong ngày cũng không thuận lợi, sẽ vướng vào tranh chấp, thị phi không đáng, con giáp này nên lựa thời cơ thích hợp hơn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 21/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu vận trình hôm nay không có nhiều thay đổi lớn trong công việc lẫn tiền tài.

Công việc: Người tuổi Sửu không có thay đổi lớn trong vận trình công danh, nên dành thời gian bổ sung kiến thức.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu cả hai vẫn trong mối quan hệ tốt đẹp.

Tài lộc: Tài lộc vì bạn chưa biết cách ổn định chi tiêu, cần tiết kiệm đúng cách.

Sức khỏe: Tâm lí không vững, thường xuyên mất ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 21/4/2023 của 12 con giáp cho thấy công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi chững lại, bạn có năng lực nhưng chỉ ở mức vừa đủ, muốn tiến xa hơn thì phải học hỏi rất nhiều, đừng sợ người ta nghĩ mình kém cỏi mà trở nên dè dặt ngại ngần. Tài vận muôn vàn tươi sáng, thời gian đầu năm đầy lo toan cực nhọc nhưng rồi mọi thứ cũng qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Lứa đôi có tin vui, có thể là chuyện trăm năm cũng có thể là việc chào đón thành viên mới hoặc là cả hai - song hỷ lâm môn.Công việc: Thiên Ấn giúp người tuổi Hợi tìm được những cơ hội để tỏa sáng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng dễ ỉ lại nhé.

Tình duyên: Thổ khắc Thủy, những người tuổi Hợi vẫn còn đang độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Sức khỏe: Bản mệnh nên ăn uống khoa học hơn, đừng nghĩ linh tinh về dinh dưỡng nữa.

Tài chính: Vấn đề tài chính trong vẫn đang ở mức lưng chừng thôi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm