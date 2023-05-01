Đúng 3 giờ 3 phút chiều ngày 3 tháng 5: Con giáp này 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', quý nhân ghé nhà mang tới tiền tiền tài và cơ hội, 'GIÀU SỤ SAU MỘT ĐÊM', tình cảm sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 13:41

Con giáp có khả năng giàu sau một đêm khiến người khác trầm trồ.

Tuổi Tuất  

Được Tam Hợp che chở, vận trình ngày mới của người tuổi Tuất vô cùng tươi sáng. Con giáp này được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp giúp đỡ nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, từng bước tiến tới mục tiêu của mình.

Đúng 3 giờ 3 phút chiều ngày 3 tháng 5: Con giáp này 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', quý nhân ghé nhà mang tới tiền tiền tài và cơ hội, 'GIÀU SỤ SAU MỘT ĐÊM', tình cảm sung túc viên mãn - Ảnh 1
Cơ hội thăng tiến cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội thăng tiến cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Lợi thế đang mở ra trước mắt người tuổi Tuất, chỉ chờ bạn đưa tay ra nắm bắt, đón lấy mà thôi. Tuy nhiên cần biết tận dụng thời cơ mới giành được vị trí xứng đáng, cho mọi người thấy được giá trị của mình.

Vận tình tình duyên của bạn trong ngày chủ nhật này cực vượng. Người độc thân chẳng cầu tình cảm nhưng cũng được người khác phái thầm thương trộm nhớ. Chỉ cần bạn mở lòng mình hơn thì sớm thôi sẽ có người chung bước.

Tuổi Ngọ 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy Ngọ gặp Tỷ Kiên nên đừng tin tưởng đồng nghiệp hay đối tác hoàn toàn. Có thể vào một khoảnh khắc ngẫu hứng họ sẽ trở mặt với bạn chẳng vì lý do gì cả. Người cùng phe đôi khi còn cắn bạn. Tuy nhiên, quý nhân sẽ ra tay giúp đỡ bạn nên không phải lo lắng việc gì cả.

Đúng 3 giờ 3 phút chiều ngày 3 tháng 5: Con giáp này 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', quý nhân ghé nhà mang tới tiền tiền tài và cơ hội, 'GIÀU SỤ SAU MỘT ĐÊM', tình cảm sung túc viên mãn - Ảnh 2
Sức mạnh tiền tài giúp bạn đạt được nhiều thắng lợi, thu về nhiều tiền của - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay đầu tư kinh doanh riêng, tìm được nhân tài cùng bạn hoàn thành kế hoạch. Cũng may là Tam Hợp nâng đỡ giúp bạn có được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người nhà, cộng sự. Tình cảm hài hòa, ổn định giúp con giáp này có thêm nhiều động lực để hoàn thành tốt mọi việc.

Tài lộc: Sức mạnh tiền tài giúp bạn đạt được nhiều thắng lợi, thu về nhiều tiền của. Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ hai hành Hỏa tương hòa nên không có tiến triển cũng chẳng đi lùi. Bạn biết cách cân đối chi tiêu từ những khoản chi nhỏ nhất nên không bị hao hụt.

Tình duyên: Bận rộn công việc, chưa có nhiều thời gian gặp mặt người ấy.

Sức khỏe: Không nên ăn các món có nhiều muối, ảnh hưởng không tốt đến thận.

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy ngày Tam Hợp Thái Tuế che chở, tuổi Thân đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc. Tài lộc được ào ào đổ về túi cho thấy việc làm ăn của bạn đang đi rất đúng hướng. Tiền bạc dư dả giúp con giáp này thoải mái chi tiêu cho những thứ mình cần. 

Đúng 3 giờ 3 phút chiều ngày 3 tháng 5: Con giáp này 'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC', quý nhân ghé nhà mang tới tiền tiền tài và cơ hội, 'GIÀU SỤ SAU MỘT ĐÊM', tình cảm sung túc viên mãn - Ảnh 3
Tử vi cho thấy ngày Tam Hợp Thái Tuế che chở, tuổi Thân đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng dễ gặp được người chủ động giúp đỡ hoặc dẫn lối chỉ đường nên làm gì cũng suôn sẻ, có được định hướng rõ ràng nên khả năng thời gian tới sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn. Có điều bạn hơi bận rộn nên cần có thời gian để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe

Chuyện tình cảm nhờ Thổ sinh Kim nên nguyện vọng của bạn sẽ sớm thành hiện thực. Những người đã có đôi có cặp cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nhau. Người độc thân cũng mạnh dạn hơn trong việc chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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