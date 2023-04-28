Đúng 10 giờ sáng mai mùng 10 tháng 3 âm lịch: Thần Tài ghé nhà đón ba con giáp này lên đỉnh vinh hoa, 99% 'TRÚNG SỐ', thu về tiền tỷ, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 13:44

Top những con giáp linh đình rước lễ, tiền bạc phủ phê.

Tuổi Mão

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày mai. Bạn có cơ hội kết giao với quý nhân hoặc người đồng chí hướng, khiến công việc đã thuận lợi lại càng thuận lợi hơn.

Đúng 10 giờ sáng mai mùng 10 tháng 3 âm lịch: Thần Tài ghé nhà đón ba con giáp này lên đỉnh vinh hoa, 99% 'TRÚNG SỐ', thu về tiền tỷ, một bước thành đại gia - Ảnh 1
 Người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể được khách hàng, đối tác giới thiệu cho những cơ hội làm ăn mới. Có thể từ giờ bạn sẽ phải vất vả hơn một chút, nhưng bù lại trong tương lai, bạn sẽ nhận được khoản tiền dồi dào đáng mơ ước.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bạn nên hạ cái tôi xuống, chớ nên cố chấp muốn mình phải là người chiến thắng trong những cuộc tranh cãi với nửa kia. Vợ chồng cần nhường nhịn nhau thì cuộc sống gia đình mới yên bình.

Tuổi Sửu

Tình duyên: Người tuổi Sửu những ngày sắp tới của bạn sẽ đẹp hơn vì bạn biết cách để làm cho tình yêu nồng nhiệt hơn. Những người có gia đình tình cảm mặn nồng hơn, biết cách dĩ hòa vi quý. Những người độc thân sẽ tìm thấy đối tượng trong kì nghĩ.

Công việc: Con giáp này nghỉ lễ cũng nên nhìn lại bản thân mình làm vậy đã đúng chưa nhé. Nếu có quá nhiều vướng mắc, hãy mạnh dạn tận dụng các cuộc xã giao và trao đổi chúng.

Đúng 10 giờ sáng mai mùng 10 tháng 3 âm lịch: Thần Tài ghé nhà đón ba con giáp này lên đỉnh vinh hoa, 99% 'TRÚNG SỐ', thu về tiền tỷ, một bước thành đại gia - Ảnh 2
Nhờ làm việc chăm chỉ cùng sự hài hòa của Tam Hội, tài chính của bạn sẽ đột phá trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính: Tài chính của bạn đã có nhiều sự thay đổi rõ rệt sau những ngày vừa qua. Nhờ làm việc chăm chỉ cùng sự hài hòa của Tam Hội, tài chính của bạn sẽ đột phá trong ngày mai.

Chú ý: Bản mệnh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì đó, đôi khi quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của ai đấy.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay phát tài bất ngờ vào cuối ngày nhờ vào các mối quan hệ chất lượng mà tuổi Dần đã xây dựng trước đó.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần sôi nổi, nhiệt tình với tất cả thành viên trong cùng một dự án, được mọi người yêu mến. Sau lễ có khả năng thăng chức.

Đúng 10 giờ sáng mai mùng 10 tháng 3 âm lịch: Thần Tài ghé nhà đón ba con giáp này lên đỉnh vinh hoa, 99% 'TRÚNG SỐ', thu về tiền tỷ, một bước thành đại gia - Ảnh 3
Tử vi ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay phát tài bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm tiến triển cùng người bạn cùng cơ quan diễn ra suôn sẻ, thăng hoa.

Tài lộc: Tài chính cá nhân của bạn mỗi ngày đều gia tăng nhờ cách đầu tư thông minh. Một nguồn tài lộc được Trời ban xuống để khích lệ bạn.

 

Sức khỏe: Bồi dưỡng sức khỏe giúp bạn leo núi, vận động tốt hơn.  

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Từ khóa:   tu vi tu vi 12 con giáp mung 10 thang 3 am lich

TIN MỚI NHẤT

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Ném vài đồng lẻ cho người ăn xin, tôi chết sững khi người ấy ngẩng đầu

Tâm sự 49 phút trước
Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Một nhúm lông mèo trên áo chồng khiến vợ sinh nghi, sự thật sau đó làm cô chết lặng

Tâm sự 55 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Thấy vợ cũ vẫn đi chiếc xe cũ, tôi mỉa mai không ngờ sự thật khiến mình ê chề

Tâm sự 56 phút trước
Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Nợ nần chồng chất, vợ chồng tôi cầu cứu mẹ chồng nhưng bị từ chối, rồi bà lại tìm đến vay tiền

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tiếng động dưới bếp lúc nửa đêm khiến nàng dâu cầm gậy đi kiểm tra, cảnh tượng sau đó khiến cô bật khóc

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày đầy tháng cháu nội, lý do phía sau khiến tôi sững sờ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Trao đôi khuyên tai cho vợ, tôi không ngờ khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tưởng hôn nhân viên mãn với cô vợ hiền, người đàn ông bàng hoàng vì sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Vừa đi công tác về, tôi tặng vợ đôi khuyên tai rồi bàng hoàng khi em quỳ xuống nói một điều

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy