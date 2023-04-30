3 con giáp tỏ ra 'mạnh mẽ' bên ngoài nhưng bên trong 'sụp đổ' bất cứ lúc nào

Theo tử vi , những người tuổi Sửu thường chất phác, thật thà và chăm chỉ. Họ không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu của mình, nỗ lực làm việc không lời ca thán.

Tuy nhiên đây lại là những con người có phần cứng đầu và cố chấp. Bản mệnh tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân và khi có chuyện không được như ý muốn, những chú Trâu rất dễ suy sụp, mất tinh thần.

Một trong những điểm mà tuổi Sửu cần cải thiện chính là việc không biết lắng nghe người khác. Mỗi người đều nên có quan điểm riêng song điều đó không có nghĩa là bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. Sự bảo thủ, cố chấp cũng khiến nhiều mối quan hệ của người tuổi Sửu phát triển theo hướng xấu đi.

Con giáp này còn dễ suy sụp tinh thần khi nỗ lực bỏ ra không thu lại được thành quả xứng đáng. Khi đứng trước vấn đề, người tuổi Sửu sẽ trách móc bản thân thay vì tìm hướng giải quyết.

Tuổi Dần

Nhìn vẻ mạnh mẽ bên ngoài của những người tuổi Dần, ít ai biết bên trong họ thực chất là người sống tình cảm và mong manh hơn vẻ ngoài. Ở con giáp này luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, vui tươi song họ rất dễ rơi vào trạng thái suy sụp.

Đừng thấy con giáp này luôn cười đùa suốt ngày mà nghĩ rằng họ không có phiền muộn gì - Ảnh minh họa: Internet

Đừng thấy con giáp này luôn cười đùa suốt ngày mà nghĩ rằng họ không có phiền muộn gì. Thực ra trong lòng họ còn rất nhiều bí mật chỉ là không nói ra mà thôi.

Tuổi Dần là một trong những con giáp rất phù hợp để làm lãnh đạo. Họ thông minh, bản lĩnh và có năng lực quản lý. Thành công đến với họ cũng là lẽ dễ hiểu sau những cố gắng, phấn đấu không ngừng. Đó cũng là lý do họ bị mất tinh thần khi gặp thất bại.

Tuổi Tuất

Điều đầu tiên khiến bạn ấn tượng ở những người phụ nữ tuổi Tuất có lẽ là vẻ ngoài mạnh mẽ. Tuy nhiên khi tiếp xúc nhiều hơn với họ, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm sâu bên trong con người phụ nữ tuổi này.

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Tuất có một tâm hồn tinh tế và một trái tim nhân hậu. Bề ngoài có thể hơi nghiêm nghị nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Họ thích giúp đỡ những người xung quanh và sẽ tự giải quyết các vấn đề của mình. Bạn sẽ hiếm khi nào thấy được những cô nàng tuổi Tuất đem rắc rối của mình đi cậy nhờ hết người này đến người kia.

Theo tử vi, phụ nữ tuổi Tuất có một tâm hồn tinh tế và một trái tim nhân hậu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tuất rất có tài và khả năng kiếm tiền khiến nhiều người phải nể phục. Sau khi kết hôn, họ sẽ hết lòng cho tổ ấm nhỏ của mình và từng bước nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất. Theo tử vi, tài lộc của gia đình sẽ càng thêm vượng sau khi nữ tuổi này có con.

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.