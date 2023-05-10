Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (10/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 08:40

Theo bản đồ tử vi, cuối ngày hôm nay 3 tuổi sau có vận kim tiền, trúng số phát tài phát lộc.

Tuổi Tý 

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (10/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 10/5/2023 hôm nay, tuổi Mão được nâng bước đến thành công nhanh hơn. Người ta có nghỉ thì nghỉ, bản mệnh vẫn phải cày cuốc. Nhờ cần cù nên trời thương, những ai sắp thi cử, bầu cử, xin việc sẽ gặp may mắn.

Tuy nhiên, trong ngày con giáp này lại dễ phải chi tiêu nhiều. Hàng loạt đồ đạc hoặc vật dụng gia đình của bản mệnh tự nhiên hỏng hóc khiến bản mệnh phải tốn tiền sửa hoặc sắm đồ mới.

Tình cảm cũng kém may mắn, con giáp này dễ bị bạn bè phản bội, người thân trong họ hàng thì hại nhau vì quyền lợi. Tuổi Mão nên hiểu rằng, dựa vào bản thân là chỗ dựa vững chắc nhất, tin người quá vội cũng là cái tội.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (10/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Được Tam Hợp trợ vận nên tuổi Thân được nâng đỡ trong sự nghiệp. Số vất vả nhưng lúc nào cũng có việc để làm, chẳng lo thất nghiệp. Ngày nghỉ vẫn có thể kiếm thêm ở bên ngoài nhờ tài lẻ của bản thân. 

Đường tình cảm nhờ Thổ sinh Kim nên tuổi này dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè. Bạn biết cân bằng giữa tình cảm và công việc nên chẳng bao giờ để ai phải phật ý, tình yêu đôi lứa ngọt ngào khiến bao người ghen tị. 

Được Thực Thần nâng đỡ nên tuổi Thân có lộc ăn uống, quà cáp, phúc lộc dồi dào hưởng từ người thân, bạn bè. Tuổi này càng có thân hình đầy đặn thì càng có phúc, không nên vất vả giảm cân kẻo mất lộc. 

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, đỏ

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tị

Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (10/05/2023): 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phất lên bất ngờ, tiền tiêu không thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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