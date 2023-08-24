Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài chính hanh thông, hốt đầy tài lộc vào túi

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 15:47

Vận trình tình cảm của những con giáp dưới đây diễn ra khá suôn sẻ, tài lộc cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/8/2023 hôm nay, vận tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến. Trong công việc, con giáp này rất có trách nhiệm. Khi được giao nhiệm vụ gì, chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bản mệnh khoản tiền thưởng nóng.

Trong các mối quan hệ xã giao, tuổi Mùi quan tâm đến mọi người và biết đồng cảm với người khác, chính vì vậy mà ai cũng muốn tâm sự với con giáp này. Bản mệnh là chỗ dựa vững chắc của nhiều người, bất kể giữ vị trí cao hay không trong xã hội.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bởi con giáp này luôn muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi bên hiểu nhau nên chẳng bao giờ xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc khiến đôi bên hối hận.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài chính hanh thông, hốt đầy tài lộc vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi làm việc gì cũng rất thực tế. Ngày thường, con giáp này cư xử, nói năng rất khiêm tốn, được nhiều người quý mến.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (24/8/2023), con giáp tuổi Hợi đã sẵn sàng bứt phá để về đích thành công, đạt thành tích tốt trong lĩnh vực sự nghiệp.

Họ cũng có rất nhiều được quý nhân nâng đỡ, cung cấp tài nguyên bao gồm cả cơ hội và tiền bạc để họ phát triển tốt hơn. Sau khi có "vốn liếng" dồi dào, bản thân con giáp này sẽ thăng tiến thuận lợi hơn.

Chỉ cần trong công việc, người tuổi Hợi thể hiện được tài năng thì họ sẽ được trao những cơ hội thích hợp để thành công, không phân biệt địa vị hay xuất thân.

Có thể nói, cuối ngày hôm nay, con giáp này có thể từ từ lên dốc, thành công trong sự nghiệp và thu về kha khá tiền bạc, ngày càng được nhiều người biết đến.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài chính hanh thông, hốt đầy tài lộc vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay bạn cố gắng bàn giao hết công việc cũ.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu đã muốn bỏ công việc cũ, không để bản thân chịu nhiều áp lực công danh sự nghiệp.

Tình duyên: Người tuổi Dậu rất được người khác yêu thương, bạn có mối tình dài lâu.

Tài lộc: Tài chính đang đạt được tài chính rõ ràng, không muốn phá bỏ những nguyên tắc trong đầu tư.  

Sức khỏe: Quan tâm sức khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều ngày.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp làm đâu thắng đó, tài chính hanh thông, hốt đầy tài lộc vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17 chiều nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, cần đề phòng những điều sau

Đúng 17 chiều nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, cần đề phòng những điều sau

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, những tuổi sau hôm nay phải chịu nhiều tác động xấu, công việc lại không như ý muốn.

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