Đúng 15h hôm nay, thứ Năm (24/8/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Dần đón cát tinh chiếu mệnh, Ngọ nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, Mão giàu sang khỏi bàn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 14:19

Hôm nay đem lại ít nhiều tác động tích cực cho 3 con giáp sau, những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong hôm nay (24/8) chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 8 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Đúng 15h hôm nay, thứ Năm (24/8/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Dần đón cát tinh chiếu mệnh, Ngọ nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, Mão giàu sang khỏi bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ cư xử tử tế đối với những người cùng bạn vượt qua khủng hoảng.   

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay thất vọng một chút khi công việc không đúng với ý của bạn.

Tình duyên: Được ở bên cạnh người thân yêu, đó là điều may mắn.

Tài lộc: Tiền bạc không còn là mối lo lắng hiện tại.  

Sức khỏe: Bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. 

Đúng 15h hôm nay, thứ Năm (24/8/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Dần đón cát tinh chiếu mệnh, Ngọ nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, Mão giàu sang khỏi bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/8/2023 hôm nay, tuổi Mão ôm nhiều tham vọng. Bản mệnh luôn hi vọng mình sẽ đứng đầu trong mọi việc, vì thế rất hăng hái khi được cấp trên phân công nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ khó.

Con giáp này luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn và tự tin thể hiện quan điểm trước đám đông. Điều này có thể gây ấn tượng mạnh cho tất cả mọi người. Hôm nay là ngày để tuổi Mão tỏa sáng, song đừng vì thế mà trở thành một kẻ tự kiêu tự đại. Bản mệnh vẫn cần phải khiêm tốn.

Bên cạnh đó, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, tuổi Mão cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng 15h hôm nay, thứ Năm (24/8/2023) gọi tên 3 con giáp may mắn: Dần đón cát tinh chiếu mệnh, Ngọ nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, Mão giàu sang khỏi bàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ hôm nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két

Từ hôm nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két

Trong số 12 con giáp, những con giáp này làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng vì vậy luôn gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt.

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