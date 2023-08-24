Từ hôm nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 13:57

Trong số 12 con giáp, những con giáp này làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng vì vậy luôn gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt.

Tuổi Tỵ 

Hôm nay có Thực Thần mang tới sự bình yên cho tuổi Tỵ. Công việc ở thời điểm hiện tại không quá dồn dập, căng thẳng, giúp bạn có cơ hội nghỉ ngơi thư giãn và có những phút giây thoải mái bên bạn bè.

Mộc - Hỏa tương sinh giúp bạn tỉnh táo, sáng suốt, luôn tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của mọi vấn đề. Cũng nhờ chính điều này mà tình hình tài chính của bản mệnh cũng đã tốt hơn rất nhiều khi bạn đánh đâu trúng đó.

Từ hôm nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ cư xử tử tế đối với những người cùng bạn vượt qua khủng hoảng.   

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay thất vọng một chút khi công việc không đúng với ý của bạn.

Tình duyên: Được ở bên cạnh người thân yêu, đó là điều may mắn.

Tài lộc: Tiền bạc không còn là mối lo lắng hiện tại.  

Sức khỏe: Bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. 

Từ hôm nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế.

Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Mão nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Từ Rằm tháng 7 Âm lịch, con giáp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Trong khi đó, người đi làm ăn xa thì công việc thuận lợi, thu nhập tăng đều. Người tuổi Mão làm việc chăm chỉ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Không những có sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của người tuổi này cũng xuôi thuận hơn trước. Con giáp này được dự báo sẽ sớm có hỷ sự như cưới hỏi, mang thai, sinh con trong thời gian tới.

Từ hôm nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp đầu ngày thuận buồm xuôi gió, cuối ngày trúng số lĩnh thưởng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Cuối ngày hôm nay, tài khí của 3 con giáp sau khởi phát, có nhiều chuyển biến tích cực về tiền bạc, luôn gặp may mắn trong mọi việc.

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