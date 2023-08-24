Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp bứt phá không ngờ, chỉ việc xòe tay hứng lộc, thăng tiến như diều gặp gió, một bước đổi đời giàu sang sung túc

Thiên Tài ghé thăm giúp tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực hơn về chuyện tiền nong. Có thể doanh thu không tăng hơn nhiều nhưng vì biết tiết kiệm nên bạn cũng để dành được một khoản kha khá.

Mộc - Thổ xung khắc dự báo căng thẳng là nguyên nhân gây ra bệnh tật của bản mệnh thời gian này. Vì thế, việc trước tiên cần làm đó là tránh xa mọi áp lực, nếu không thì chẳng có loại thuốc nào có thể giúp bạn nhanh khỏi bệnh cả.

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đam mê du lịch, chưa tìm được người đồng hành.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đang tạm hoãn vì sở thích cá nhân, bạn là người làm việc tự do.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên có thể mất đi bất kì lúc nào nếu bạn cứ mãi không chủ động tiến tới.

Tài lộc: Tốn tiền mua nhiều các dụng cụ du lịch, đồ bảo hộ.

Sức khỏe: Giặt các loại ga giường, tránh bị mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bẩm sinh đã có vận quý nhân vượng phát, luôn gặp may mắn trong mọi việc. Con giáp này cũng là người thực dụng, rất nhạy cảm với các con số và tiền bạc.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023, do có Tài Tinh xuất hiện trong cung mệnh nên tài khí khởi phát, sẽ thu về nguồn tài phú dồi dào. Quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, do đó có thể kiếm được những khoản tiền kếch xù và không cần lo lắng về tiền bạc cho đến hết năm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.