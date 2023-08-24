Từ hôm nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp vượng khí tràn trề, buôn bán gặp thời, tiến xa trong vận trình công danh

Theo tử vi 12 con giáp , người cầm tinh con ngựa tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo. Người tuổi Ngọ cũng có nhiều lộc về tài chính.

Con giáp tuổi này liên tiếp có chuyện vui, sự nghiệp cực vượng, tài lộc xuất sắc, làm ăn phát đạt, vừa có danh, vừa có lợi. Là khoảng thời gian họ kinh doanh hốt bạc, thu lợi nhuận cao.

Những người tuổi Ngọ dễ kiếm lời trên các kênh đầu tư. Người tuổi này làm kinh doanh cũng liên tiếp nhận tin vui. Họ cũng có thể mạnh dạn vay nợ để kinh doanh, sẽ nhanh thu hồi vốn và có lãi trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 24/8/2023, tài chính của tuổi Thìn khá ổn định, bởi con giáp này chẳng có ý định tiêu pha gì. Bản mệnh có kế hoạch tiết kiệm để đầu tư vào những công việc khác lớn lao hơn trong tương lai.

Tuổi Thìn được khuyên cần thành thật với bản thân hơn, đừng mãi che giấu cảm xúc. Có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng sẽ khiến con giáp này cảm thấy rất mệt mỏi. Hãy tâm sự với những người mình tin tưởng.

Trong gia đình, tình cảm của con giáp này và nửa kia không mấy tốt đẹp khi đôi bên nảy sinh tranh chấp. Giữa vợ chồng không nên tính chuyện hơn thua, đôi bên đều cần nhường nhịn và bao dung thì tình cảm mới lâu bền được.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình khá thâm trầm, là người nói ít làm nhiều. Dù sở hữu tài năng hơn người cùng nhiều phẩm chất tốt đẹp nhưng con giáp này vẫn rất khiêm tốn. Người cầm tinh con gà thường mưu cầu một cuộc sống thảnh thơi, bình an thay vì một cuộc sống giàu sang nhưng phải đấu đá, bon chen.

Từ hôm nay, thứ Năm 24/8/2023, vận khí của người tuổi Dậu ngày càng vượng phát, sinh khí tràn trề. Con giáp này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Gặp được đối tác làm ăn uy tín, người tuổi Dậu kinh doanh một vốn bốn lời, doanh thu tăng vọt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.