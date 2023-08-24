Đúng 12h trưa nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 24/8/2023, tuổi Hợi có tinh thần lạc quan, vui tươi, nhờ vậy có thể đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo giúp tập thể phát triển. Bản mệnh có thể gây ấn tượng với nhiều người ở thời điểm này.

Nếu có ý định đi xa trong ngày mới này, tuổi Hợi nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của con giáp này thêm phần thuận lợi.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có rất nhiều cách để bày tỏ cảm xúc của mình tới người mình yêu mến. Bản mệnh sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ người thân, khiến mọi người cảm thấy thật hạnh phúc.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mang tính cách ổn định, chăm chỉ làm việc, không chấp nhận thua kém người khác. Bản mệnh có thể tích cực làm việc chăm chỉ, dựa vào năng lực của bản thân, làm cho sự nghiệp phát triển ngày càng rực rỡ.

Đặc điểm nổi bật nhất của người tuổi Dần là tính đáng tin cậy và kiên nhẫn. Bản mệnh thường có khả năng chịu đựng và cố gắng bền bỉ để vượt qua khó khăn và thách thức.

Tính cách của người tuổi Dần khá thực dụng và thực tế. Bản mệnh không thích phóng đại hay mơ mộng quá mức, thường tập trung vào việc làm điều gì đó có ích và thiết thực nhất.

Cuối tháng 8 này (24/8/2023), những người tuổi Dần rất giỏi đổi mới và lao động không ngừng nghỉ để thúc đẩy bản thân vươn xa trong sự nghiệp. Bản mệnh có vận may rất tốt. Dù gặp vấn đề gì, bản mệnh cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Người tuổi Dần có tinh thần trách nhiệm cao. Bản mệnh có thể gặp những người bạn cùng chí hướng, cùng hợp tác, phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất biết cách vấn đáp đầy đủ các công việc hiện tại.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất đang được nhiều người quan tâm, hoàn thành công việc đúng với mục tiêu đề ra.

Tình duyên: Người tuổi Tuất trong tình cảm không thích bị làm phiền. bạn luôn biết cách làm mới chuyện tình cảm chính mình.

Tài lộc: Hạn chế các công việc hiện tại, tiền bạc còn thiếu.

Sức khỏe: Tập gym nên thuê thêm cả PT để có động tác đúng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.