Từ nay đến nghỉ lễ 2/9: 3 con giáp có vận kim tiền, tình cảm hanh thông, kinh doanh vượng phát, giàu có hơn người

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , từ nay đến nghỉ lễ 2/9, vận tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến. Trong công việc, con giáp này rất có trách nhiệm. Khi được giao nhiệm vụ gì, chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bản mệnh khoản tiền thưởng nóng.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bởi con giáp này luôn muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi bên hiểu nhau nên chẳng bao giờ xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc khiến đôi bên hối hận.

Trong các mối quan hệ xã giao, tuổi Mùi quan tâm đến mọi người và biết đồng cảm với người khác, chính vì vậy mà ai cũng muốn tâm sự với con giáp này. Bản mệnh là chỗ dựa vững chắc của nhiều người, bất kể giữ vị trí cao hay không trong xã hội.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng được đón nhiều tin mừng trên phương diện tiền bạc. Bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi hơn người, thậm chí có khả năng thu về khoản tiền lời lãi lớn hơn dự tính.

Thời điểm này, bạn gặp được những đối tác và khách hàng triển vọng, đôi bên có chung mục tiêu và hợp tác ăn ý với nhau ngay từ đầu, nhờ vậy mà nhiều tranh cãi, bất đồng được giảm bớt, cơ hội kiếm về tiền bạc rủng rỉnh tăng lên đáng kể.

Bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu những mối đầu tư hứa hẹn. Nếu đó là lĩnh vực mới mẻ, bạn sẽ được quý nhân chỉ dẫn đường đi nước bước, thu về lợi nhuận bước đầu.

Còn với những người giàu kinh nghiệm, bạn nhận định được đâu là mối đầu tư chính xác, nhờ vậy mà đem về cho bản thân một khoản lời lãi đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi từ nay đến nghỉ lễ 2/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay bạn cố gắng bàn giao hết công việc cũ.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu đã muốn bỏ công việc cũ, không để bản thân chịu nhiều áp lực công danh sự nghiệp.

Tình duyên: Người tuổi Dậu rất được người khác yêu thương, bạn có mối tình dài lâu.

Tài lộc: Tài chính đang đạt được tài chính rõ ràng, không muốn phá bỏ những nguyên tắc trong đầu tư.

Sức khỏe: Quan tâm sức khỏe, cần nghỉ ngơi nhiều ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.