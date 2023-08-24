Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, tài lộc hư hao, tình cảm ảm đạm, tình duyên sóng gió

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 05:20

Hôm nay quả là một ngày không may mắn với những con giáp sau khi liên tiếp gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay cố gắng tìm hiểu thật kĩ thông tin, tránh sai lệch.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn đối lúc làm việc khá lơ là, nên học cách cẩn thận, tìm hiểu thật kĩ thông tin.

Tình duyên: Người tuổi Thìn ích kỉ, bạn không muốn người yêu có nhiều mối quan hệ bên ngòai.  

Tài lộc: Chưa có tài lộc nhiều, nhưng bạn đã học cách tiết kiệm khi chưa có tài chính dư dả. 

Sức khỏe: Cẩn thận chăm sóc chính mình, tăng cường các dưỡng chất dành cho da.

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, tài lộc hư hao, tình cảm ảm đạm, tình duyên sóng gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 24/8/2023, tuổi Thân thường không đạt được những mục tiêu đã đặt ra, chính vì vậy mà cảm thấy mình kém cỏi và càng lúc càng tự ti. Bản mệnh cần tìm một người để tâm sự và giúp mình thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Việc làm ăn kinh doanh cũng không được thuận lợi. Có lẽ những quyết định trước đó của con giáp này là chưa thực sự chính xác. Đây là lúc tuổi Thân cần bước chậm lại để có thể nhìn nhận bản thân và sự thật thẳng thắn, chính xác hơn.

Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bản mệnh không tốt đẹp. Lý do có thể nằm ở việc hai bên chưa thực sự thấu hiểu nhau. Bản mệnh cần lắng nghe mọi người và suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi hẵng nêu lên ý kiến của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, tài lộc hư hao, tình cảm ảm đạm, tình duyên sóng gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tháng 8 Dương lịch quả là một tháng không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp gặp vận Tam Tai, tài lộc hư hao, tình cảm ảm đạm, tình duyên sóng gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Những con giáp đạt được phong độ tốt như hôm nay là nhờ bản thân nỗ lực, cố gắng kiên trì.  

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