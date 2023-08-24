Đúng 6h30 sáng ngày 24/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, làm ăn phát đạt, giàu lên trông thấy, nhanh chóng đổi đời năm Quý Mão

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cố gắng hoàn thành những mục tiêu quan trọng của bản thân.

Tình duyên: Người tuổi Mùi có tình cảm cần được cải thiện đúng với tình cảm cả hai đã dành cho nhau.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh đột phá, luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu của bản thân đúng với thời gian đưa ra.

Tài lộc: Tiết kiệm tài chính, tận hưởng không gian nhỏ của để đầu tư kinh doanh.

Sức khỏe: Bạn đạt được phong độ tốt như hôm nay là nhờ bản thân nỗ lực, cố gắng kiên trì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/8/2023, tuổi Hợi có tinh thần lạc quan, vui tươi, nhờ vậy có thể đưa ra được nhiều ý kiến sáng tạo giúp tập thể phát triển. Bản mệnh có thể gây ấn tượng với nhiều người ở thời điểm này.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có rất nhiều cách để bày tỏ cảm xúc của mình tới người mình yêu mến. Bản mệnh sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ người thân, khiến mọi người cảm thấy thật hạnh phúc.

Nếu có ý định đi xa trong ngày mới này, tuổi Hợi nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của con giáp này thêm phần thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi điều tốt lành cho những người tuổi Hợi bắt đầu nở rộ từ hôm nay, thứ Năm (24/8/2023). Nhờ trí tuệ, người tuổi Hợi sẽ kiếm tiền suôn sẻ hơn và có thể mang lại nhiều nguồn thu nhập hơn nữa.

Những người cầm tinh tuổi Hợi, những ngày tới nên chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt. Đặc biệt, người tuổi Hợi chú ý nhiều hơn đến tiểu tiết trong công việc, giữ bình tĩnh nhất định sẽ mang lại may mắn.

Ngoài ra, những người tuổi Hợi còn có khả năng làm mọi thứ với một nửa nỗ lực mà vẫn có có cơ hội tăng gấp đôi thu nhập và trở nên giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.