Đúng 4h4p sáng mai, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp đời sang trang mới, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, ngồi chơi cũng giàu có

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 16:40

Những ngày cuối tháng 8, 3 con giáp này có rất nhiều cơ hội thăng tiến mới, tài lộc sung túc bất ngờ.

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang được tài lộc từ quý nhân hỗ trợ vào những ngày khó khăn. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân giao phó toàn bộ những vấn đề nhỏ cho quản lí của bạn, bạn tập trung và phát triển cách vận hành một cách trơn tru.

Tình duyên: Bạn thường dành nhiều tình cảm cho một người, duyên của cả hai do bạn chủ động mà có được.  

Tài lộc: Hợp tác cùng có lợi với bạn bè, cả hai làm ăn sinh lời cao.   

Sức khỏe: Kiểm tra, siêu âm đúng hàng kì đừng để bệnh cũ tái phát.

Đúng 4h4p sáng mai, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp đời sang trang mới, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, ngồi chơi cũng giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 23/8/2023, trong công việc tuổi Thìn vô cùng may mắn. Con giáp này được chú ý nhờ tài năng và sự tận tâm. Bản mệnh làm công việc gì cũng hết sức nghiêm túc, người đang chờ tin tức thi cử hoặc bầu cử, xin việc sẽ nhận được tin tốt trong thời gian tới.

Tiếc là vận tài lại kém may. Thời điểm này tuổi Thìn không nên cho người khác vay tiền hay mượn đồ đạc vì khả năng mất trắng là rất cao. Tiền bản mệnh làm ra gần cũng không giữ được, hay bị thất thoát vì những khoản chi linh tinh.

Bù lại tình cảm bình ổn. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để tuổi Thìn tiến bước trong cuộc sống, sóng gió có lớn đến đâu thì họ vẫn cứ ủng hộ bản mệnh. Những người xa quê có thời gian nghỉ ngơi và thăm hỏi gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Đúng 4h4p sáng mai, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp đời sang trang mới, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, ngồi chơi cũng giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người tuổi Mùi có trí tuệ sắc bén và khả năng tư duy thông minh. Họ thích nghi nhanh chóng với những tình huống phức tạp và có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tính cách này thường thể hiện sự lạc quan và hoạt bát. Con giáp tuổi Mùi có tinh thần lạc quan, luôn nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống và có khả năng truyền động lực cho người khác.

Người tuổi này dũng cảm, không ngừng học hỏi, giữ thái độ khiêm tốn trong công việc. Họ giỏi giao tiếp, có mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Dù ngày thường con giáp này thận trọng hơn nhưng cần phải bứt phá hơn nữa trong công việc.

Trên thực tế, cuối tháng 8, con giáp này rất nhiều cơ hội để tìm kiếm cơ hội thăng tiến mới. Người tuổi Mùi làm việc chăm chỉ, cải thiện thu nhập tại nơi làm việc và đồng thời tích cực khám phá một số tài nguyên mới.

Nếu muốn tiến bộ trong công việc, con giáp này cần chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, đồng thời không ngừng theo đuổi ước mơ.

Đúng 4h4p sáng mai, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp đời sang trang mới, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, ngồi chơi cũng giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay 23/8/2023: Top 3 con giáp có vận kim tiền, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực rỡ

Đúng 17h chiều nay 23/8/2023: Top 3 con giáp có vận kim tiền, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực rỡ

Đường tài lộc của những con giáp này trong cuối ngày hôm nay cực kỳ hanh thông, buôn may bán đắt, làm việc gì cũng sinh lời.

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