Từ thứ Tư 23/8/2023: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập, nhanh chóng giàu có hơn người

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc của tuổi Mão, nhất là người làm nghề tự do, khá may mắn, buôn may bán đắt, có lộc từ khách hàng. Nay những ai có ý định khai trương hay bán hàng lấy may cũng tốt, không cần phải chèo kéo khách tự tìm đến với mình.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, tuổi Mão dễ bực mình vì một vài câu nói vô duyên của người quen khiến mối quan hệ giữa hai người tệ đi. Con giáp này không nên quan tâm đến miệng thiên hạ nói gì vì dù sống hoàn hảo đến đâu bản mệnh vẫn bị soi mói mà thôi.

Vận tài lộc cũng may mắn hơn nhiều người khi có lộc ăn uống, quà cáp. Có thể nay con giáp này sẽ được ai đó cho tiền hoặc cho quà bất ngờ, hoặc được mời đi ăn. Đừng ngần ngại đón nhận tấm chân tình của người khác, bản mệnh xứng đáng hơn ai hết.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bước sang thứ Tư 23/8/2023, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Thìn còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 8 này bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Thìn sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay cần chủ động làm rõ công việc, không để bản thân bị người khác làm phiền.

Công việc: Người tuổi Hợi khá thích làm việc với những người hiểu chuyện, làm việc gì cũng rõ ràng.

Tình duyên: Tình cảm nên quan tâm với người yêu, hạn chế những cư xử thô lỗ.

Tài lộc: Bạn khá hiểu được tình hình tài chính của mình, tiêu xìa có mục đích rõ ràng.

Sức khỏe: Việc quan tâm sức khỏe là cần thiết, chủ động làm chủ bản thân trước những vấn đề lớn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!