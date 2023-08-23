Đúng 17h cuối ngày 23/8/2023: 3 con giáp vận số đỏ chót, cầu được ước thấy, làm ăn phát đạt, tiền vàng ngập két không ngờ

Người tuổi Thìn có tính cách ngay thẳng, chân thật. Bản mệnh quyết đoán, biết nhìn xa trông rộng. Họ có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Trong thời gian gần đây, tuổi Thìn bị hung tinh tác động. Họ gặp không ít rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp

Cuối ngày hôm nay, tuổi Thìn có thể thoát ra khỏi rắc rối, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư sinh lợi. Nhờ đó, tài chính của tuổi Thìn ngày một vững chắc, tiền cứ thế chạy ào ào vào túi.

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ quyết liệt trong việc phân định việc đúng sai trong gia đình.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay thất vọng về bản thân, nhưng vẫn cố gắng học hỏi thêm từ những người đi trước.

Tình duyên: Được ở bên cạnh người bạn yêu mến, cả hai vun vén nhiều năm, nhưng thường có xích mích với gia đình hai bên.

Tài lộc: Tiền đầy ví bạn tiêu xài thoải mái, có gia đình tài trợ.

Sức khỏe: Thích ngao du nhiều nơi, thư giãn bản thân vì nhiều áp lực cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc làm ăn của Tỵ gần khá tốt, nhờ quen biết nên mọi việc khá suôn sẻ. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch, không cần lao lực quá nhiều mà vẫn hoàn thành tốt mọi việc và được nghỉ ngơi đúng lúc.

Trên phương diện tài chính, tuổi Tỵ cũng đón nhận may mắn khi không cần phải chật vật vì tiền, không cần phải đau đầu quá nhiều. Nhiều người có dấu hiệu được tăng lương hoặc thưởng nóng, tất cả là nhờ vào công sức của bản thân chứ không hề dựa dẫm ai.

Tình cảm tốt lên, đào hoa vượng sắc, vì thế nên khả năng thành công trong tình cảm của con giáp này là rất cao. Tuổi Tỵ đóng vai trò quan trọng trong gia đình và nhóm bạn bè, có bản mệnh thì không khí mới được khuấy động và bớt nhàm chán hơn hẳn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.