Đúng 00h đêm nay, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp có vận may xoay chuyển, cầu được ước thấy, làm gì cũng thuận lợi

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang được tài lộc từ quý nhân hỗ trợ vào những ngày khó khăn.

Tình duyên: Bạn thường dành nhiều tình cảm cho một người, duyên của cả hai do bạn chủ động mà có được.

Công việc: Công việc người tuổi Thân giao phó toàn bộ những vấn đề nhỏ cho quản lí của bạn, bạn tập trung và phát triển cách vận hành một cách trơn tru.

Tài lộc: Hợp tác cùng có lợi với bạn bè, cả hai làm ăn sinh lời cao.

Sức khỏe: Kiểm tra, siêu âm đúng hàng kì đừng để bệnh cũ tái phát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ được cát tinh soi chiếu, người thuộc tuổi Sửu sẽ gặp khá nhiều may mắn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, con giáp này còn được Tam Hợp nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Bản mệnh này là người thoải mái trong giao tiếp nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Cũng nhờ điều này mà người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được các mối quan hệ rộng rãi, uy tín trong cuộc sống. Trong công việc, con giáp này lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, cẩn thận nên thường được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Khi gặp khó khăn, họ luôn nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp nên khó đến mấy cũng thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc của tuổi Tuất có phần tốt hơn mọi ngày. Con giáp này may mắn trong đường thi cử, xin việc, thăng chức nên hãy chờ tin tốt đến dần dần. Sắp tới bản mệnh được cấp trên giao cho một số công việc và hạng mục mới để thử sức.

Ngược lại vận tài lại lao đao, con giáp này nên cẩn thận. Nay sẽ có kha khá người mất tiền hoặc tiêu tiền oan, cố gắng đừng đem theo nhiều tiền khi ra đường. Đi đâu cũng nên khóa cửa cẩn thận đề phòng kẻ gian lấy cắp đồ có giá trị.

Vận trình tình cảm bình ổn. Con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn đối phương sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bản mệnh, tính nóng nảy của bản mệnh ai cũng quá quen rồi nên không thèm chấp nhặt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!