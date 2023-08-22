Đúng 6h30 sáng mai, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp làm một hưởng mười, đời phất lên hương, phú quý chạm nóc, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng

Tử vi vui hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay cần chủ động làm rõ công việc, không để bản thân bị người khác làm phiền.

Công việc: Người tuổi Hợi khá thích làm việc với những người hiểu chuyện, làm việc gì cũng rõ ràng.

Tài lộc: Bạn khá hiểu được tình hình tài chính của mình, tiêu xài có mục đích rõ ràng.

Sức khỏe: Việc quan tâm sức khỏe là cần thiết, chủ động làm chủ bản thân trước những vấn đề lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để chiếm lấy thành công, làm chủ cuộc đời. Thời gian đầu năm nay có vẻ không mấy thuận lợi, nhưng ngày mới sẽ được bù đắp, chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho. Bạn sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Đồng thời, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 23/8/2023, trong công việc tuổi Thìn vô cùng may mắn. Con giáp này được chú ý nhờ tài năng và sự tận tâm. Bản mệnh làm công việc gì cũng hết sức nghiêm túc, người đang chờ tin tức thi cử hoặc bầu cử, xin việc sẽ nhận được tin tốt trong thời gian tới.

Tiếc là vận tài lại kém may. Thời điểm này tuổi Thìn không nên cho người khác vay tiền hay mượn đồ đạc vì khả năng mất trắng là rất cao. Tiền bản mệnh làm ra gần cũng không giữ được, hay bị thất thoát vì những khoản chi linh tinh.

Bù lại tình cảm bình ổn. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để tuổi Thìn tiến bước trong cuộc sống, sóng gió có lớn đến đâu thì họ vẫn cứ ủng hộ bản mệnh. Những người xa quê có thời gian nghỉ ngơi và thăm hỏi gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!