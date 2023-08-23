Tử vi thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp có vận kim tiền, tay trắng vẫn phát tài, cuộc sống giàu sang ít ai sánh bằng

Theo tử vi tuần mới từ ngày 21/8 đến 27/8/2023 của 12 con giáp , tuổi Sửu có may mắn nên công việc và học hành bớt được phần nào khó khăn. Những rắc rối bản mệnh gặp gần sẽ dần dần được giải quyết và biến mất khỏi cuộc sống, hãy thở phào nhẹ nhõm vì bản mệnh được phép làm điều đó.

Vận tài lộc cũng khá ổn khi con giáp này không bị mất mát số tiền lớn hay bị hao tài bất ngờ. Song vận may thường đến ở thời điểm đầu tuần nên hãy ưu tiên tiến hành việc quan trọng liên quan đến tiền bạc vào những ngày này.

Công việc tiến triển tốt đẹp, ký kết hợp đồng cũng suôn sẻ. Tuy nhiên tuổi Sửu sẽ phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu nên lưu ý vào khoảng thời gian đầu tuần hoặc gần cuối tuần, dễ xảy ra xô xát hoặc cãi vã to tiếng giữa vợ chồng với nhau hoặc người thân trong gia đình. Nhìn chung con giáp này sẽ phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để bình lặng mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang được tài lộc từ quý nhân hỗ trợ vào những ngày khó khăn.

Công việc: Công việc người tuổi Thân giao phó toàn bộ những vấn đề nhỏ cho quản lí của bạn, bạn tập trung và phát triển cách vận hành một cách trơn tru.

Tình duyên: Bạn thường dành nhiều tình cảm cho một người, duyên của cả hai do bạn chủ động mà có được.

Tài lộc: Hợp tác cùng có lợi với bạn bè, cả hai làm ăn sinh lời cao.

Sức khỏe: Kiểm tra, siêu âm đúng hàng kì đừng để bệnh cũ tái phát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 23/8/2023, trong công việc, tuổi Thân khá nhanh, thông minh nhưng có phần cứng nhắc nên cần điều chỉnh lại. Dù bản mệnh sẽ được đòi lại quyền lợi trong công việc, danh dự tốt lên nhưng vẫn khó lên được chức cao hơn nếu như không có ý chí lớn lao.

Trên phương diện tài lộc, tiền vào kém hơn tiền ra nên cũng không tốt hơn là bao. Con giáp này cố gắng khá nhiều nhưng vận may vẫn chưa mỉm cười, gần còn hay phải tốn tiền cho đám đình, sinh hoạt trong gia đình, các khoản lặt vặt nên không góp được tiền, cố gắng đừng để bản thân lao đao.

Bù lại vận trình tình cảm được cải thiện. Người độc thân có cơ hội tìm được định mệnh của đời mình. Những người đang có mâu thuẫn thì nên cố gắng giảng hòa trong hôm nay, bởi đây là thời điểm khá tốt.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.