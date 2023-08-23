Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp hưởng lộc vươn lên mạnh mẽ, cực kỳ giàu có, tiền tài ổn định vào cuối tháng

Người Hợi đa phần đều có tính cách hiền lành, thiện lương. Bản mệnh bao dung, rộng lượng, hay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhờ vậy, phúc báo của người tuổi Hợi cũng lớn, càng về sau cuộc sống càng hạnh phúc, êm ấm.

Tài vận của người tuổi Hợi có sự khởi sắc rực rỡ. Bản mệnh nhận được những dự án phù hợp với bản thân. Người làm kinh doanh có thêm cơ hội mở rộng quy mô làm ăn.

Đúng giờ Mão 3 khắc hôm nay, thứ Tư (23/8/2023), người tuổi Hợi được quý nhân nâng đỡ. Bản mệnh dù gặp khó khăn cũng sẽ sớm vượt qua. Trong thời gian trước, vận trình tài lộc của tuổi Hợi không mấy khả quan. Họ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, thời gian tới đây, bản mệnh sẽ tìm được hướng đi đúng đắn, phát huy được thế mạnh của bản thân.

Không chỉ gặp vận đỏ trong sự nghiệp, chuyện tình duyên của bản mệnh cũng tiến triển tốt đẹp. Người độc thân luôn vui vẻ, yêu đời và cũng có khả năng sớm tìm được nửa còn thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cố gắng phát huy tinh thần làm việc, tập trung vào những vấn đề lớn.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh khá quan trọng với bạn, chú ý tập trung toàn tâm toàn lực vào những vấn đề chủ yếu.

Tình duyên: Người tuổi Mùi có tình cảm hạnh phúc với người bạn yêu, luôn quan tâm những người bên cạnh hỗ trợ và giúp đỡ bạn.

Tài lộc: Tiết kiệm chính sách là đúng, nhưng đừng keo kiệt quá.

Sức khỏe: Uống các loại thực phẩm chức năng nên cân nhắc phù hợp với sức khỏe của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 23/8/2023, tuổi Ngọ làm công việc liên quan đến tài chính, tiền tệ gặp nhiều may mắn. Con giáp này còn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ bất ngờ, đó có thể là tiền lộc của khách hoặc tiền thưởng nóng nhưng đừng có khoe khoang.

Tuy nhiên, con giáp này có tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, lúc khó khăn bí bách không tìm ra người giúp đỡ mình. Làm ăn gần cũng không có lãi nhiều, bản mệnh nên xem lại và điều chỉnh trong khâu nhập hàng.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ được hâm nóng lên. Gia đình yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, không nghe lời người ngoài xúi bậy. Con giáp này còn có khá nhiều thời gian rảnh để làm những việc theo đam mê, sở thích mà không bị ngăn cấm.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.