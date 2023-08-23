Đúng 17h chiều nay 23/8/2023: Top 3 con giáp có vận kim tiền, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 16:29

Đường tài lộc của những con giáp này trong cuối ngày hôm nay cực kỳ hanh thông, buôn may bán đắt, làm việc gì cũng sinh lời.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có nhiều sáng tạo trong công việc, chưa biết cách kiểm soát hành vi của bản thân.  

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần vận trình hiện tại cho bạn những ý tưởng hay gửi đến đối tác.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình duyên hiện tại cho bạn những niềm vui, tuy nhiên bạn chưa kiểm soát tốt hành vi của bản thân, dễ nổi nóng.    

Tài lộc: Cát khí tài lộc cần vun đắp, không phải tự nhiên mà có.  

Sức khỏe: Thay ga giường thường xuyên, tránh để ẩm mốc.   

Đúng 17h chiều nay 23/8/2023: Top 3 con giáp có vận kim tiền, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc của tuổi Mão, nhất là người làm nghề tự do, khá may mắn, buôn may bán đắt, có lộc từ khách hàng. Nay những ai có ý định khai trương hay bán hàng lấy may cũng tốt, không cần phải chèo kéo khách tự tìm đến với mình.

Vận tài lộc cũng may mắn hơn nhiều người khi có lộc ăn uống, quà cáp. Có thể nay con giáp này sẽ được ai đó cho tiền hoặc cho quà bất ngờ, hoặc được mời đi ăn. Đừng ngần ngại đón nhận tấm chân tình của người khác, bản mệnh xứng đáng hơn ai hết.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, tuổi Mão dễ bực mình vì một vài câu nói vô duyên của người quen khiến mối quan hệ giữa hai người tệ đi. Con giáp này không nên quan tâm đến miệng thiên hạ nói gì vì dù sống hoàn hảo đến đâu bản mệnh vẫn bị soi mói mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đúng 17h chiều nay 23/8/2023: Top 3 con giáp có vận kim tiền, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Đường tài lộc của người tuổi Mùi trong cuối ngày hôm nay cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn rất tốt, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng, không bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Người tuổi Mùi được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Mùi có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do, sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Bản mệnh luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào việc đang thực hiện, kiên định với lựa chọn nên sớm có được thành công.

Thời điểm này, bản mệnh được hưởng tài lộc, sự nghiệp thuận lợi, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng bội thu, cuộc sống giàu sang phú quý.

Đúng 17h chiều nay 23/8/2023: Top 3 con giáp có vận kim tiền, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận hạn hôm nay 23/8/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi ngồi không cũng dính vận xui, tiền bạc hư hao, tình cảm lao đao

Vận hạn hôm nay 23/8/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi ngồi không cũng dính vận xui, tiền bạc hư hao, tình cảm lao đao

Công việc của 3 tuổi này khó mà yên ổn vì có điềm tranh đấu khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 49 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay