Đúng 17h chiều nay 23/8/2023: Top 3 con giáp có vận kim tiền, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên rực rỡ

Tài lộc: Cát khí tài lộc cần vun đắp, không phải tự nhiên mà có.

Sức khỏe: Thay ga giường thường xuyên, tránh để ẩm mốc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc của tuổi Mão, nhất là người làm nghề tự do, khá may mắn, buôn may bán đắt, có lộc từ khách hàng. Nay những ai có ý định khai trương hay bán hàng lấy may cũng tốt, không cần phải chèo kéo khách tự tìm đến với mình.

Vận tài lộc cũng may mắn hơn nhiều người khi có lộc ăn uống, quà cáp. Có thể nay con giáp này sẽ được ai đó cho tiền hoặc cho quà bất ngờ, hoặc được mời đi ăn. Đừng ngần ngại đón nhận tấm chân tình của người khác, bản mệnh xứng đáng hơn ai hết.

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, tuổi Mão dễ bực mình vì một vài câu nói vô duyên của người quen khiến mối quan hệ giữa hai người tệ đi. Con giáp này không nên quan tâm đến miệng thiên hạ nói gì vì dù sống hoàn hảo đến đâu bản mệnh vẫn bị soi mói mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đường tài lộc của người tuổi Mùi trong cuối ngày hôm nay cực kỳ hanh thông, có được những mối hợp tác, làm ăn rất tốt, thu được nhiều tài lộc giúp kinh tế vững vàng, không bị phụ thuộc vào ý kiến của người khác.

Người tuổi Mùi được thần Tài chiếu cố nhiệt tình, làm việc gì cũng sinh lời, cuộc sống viên mãn.

Những người tuổi Mùi có tính cách phóng khoáng, thoải mái, thích tự do, sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Bản mệnh luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào việc đang thực hiện, kiên định với lựa chọn nên sớm có được thành công.

Thời điểm này, bản mệnh được hưởng tài lộc, sự nghiệp thuận lợi, đầu tư vào lĩnh vực gì cũng bội thu, cuộc sống giàu sang phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.