Vận hạn hôm nay 23/8/2023 của 12 con giáp: 3 tuổi ngồi không cũng dính vận xui, tiền bạc hư hao, tình cảm lao đao

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu có tâm tình khó chia sẻ được với bất kì ai.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu vận trình tình cảm còn trắc trở, bạn thường chọn cô đơn.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc hiện tại cho bạn nhiều thời gian để thay đổi phong thái làm việc, hãy biết vận dụng cơ hội.

Tài lộc: Tài lộc có thể giúp bạn phát triển nhiều kỹ năng, hãy sử dụng tài chính thông minh.

Sức khỏe:Chạy bộ vào buổi tối chú ý cân nhắc những công viên vắng người, dễ gặp nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 23/8/2023, công việc của tuổi Tý khó mà yên ổn vì có điềm tranh đấu, bất công. Dạo gần bản mệnh khá đau đầu nhức óc và ức chế vì công việc. Đi làm dù là ngày nghỉ hay ngày thường đều thấy khó khăn, lúc nào cũng dễ vấp phải tiểu nhân.

May mắn là tài lộc tươi sáng, con giáp này khá nhanh trong khâu kiếm tiền, giữ tiền. Thu nhập của tuổi Tý đều đều, dù gần chi tiêu khá nhiều nhưng nhờ có tiền tiết kiệm sẵn nên kinh tế vẫn ổn, không bị ảnh hưởng.

Vận trình diện tình cảm lại khá gập ghềnh. Mối quan hệ của con giáp này với nửa kia gặp nhiều căng thẳng. Sự cứng đầu của cả hai đang hủy hoại tình cảm của hai người. Nên nhớ chiến tranh lạnh sẽ chỉ khiến tình hình thêm xấu đi mà thôi.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang thứ Tư 23/8/2023, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tháng 6 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.