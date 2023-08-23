Từ ngày mai, thứ Năm (24/8/2023): TOP 3 con giáp tiền vào như nước, uống cạn lộc trời, của cải nhiều không đếm xuể

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang có tình trạng sức khỏe tốt, hoàn thành mục tiêu đúng với khả năng đề ra.

Tình duyên: Bạn thường có tình cảm đặc biệt với những người bạn làm chung.

Công việc: Công việc người tuổi Thân đang cần hỗ trợ công việc, bạn làm việc chăm chỉ, miệt mài, không suy nghĩ thời gian.

Tài lộc: Hỗ trợ hợp tác cùng người khác, nhưng nên cân nhắc tài chính.

Sức khỏe: Bạn có sức khỏe tốt, cần rèn luyện mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 24/8/2023, tuổi Ngọ cảm thấy tràn đầy năng lượng. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì cho dù dễ hay khó. Nếu được cấp trên giao việc hoặc ai đó nhờ vả, con giáp này nhiệt tình thực hiện ngay.

Cho dù có đối mặt với bất cứ vấn đề gì, tuổi Ngọ cũng có thể duy trì những suy nghĩ rất lạc quan. Bản mệnh tin rằng mình hoàn toàn có khả năng giải quyết được mọi việc. Đồng thời, cũng hiểu xung quanh mình luôn có rất nhiều người dang tay giúp đỡ.

Sự nhiệt tình và thẳng thắn chính là một trong những điểm thu hút nhất của tuổi Ngọ, chính vì thế mà xung quanh con giáp này lúc nào cũng có rất nhiều đối tượng khác giới. Người độc thân có thể tìm được người như ý muốn trong ngày.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần thông minh, nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe, có nhiều mối quan hệ tốt nên làm gì cũng chỉn chu, hiệu quả. Việc khó rơi vào tay bạn cũng thành việc dễ vậy nên cấp trên vô cùng tin tưởng vào khả năng của bạn, trọng dụng, coi bạn như cánh tay phải đắc lực.

Tình hình tài chính trong ngày mới tới đây vô cùng tốt đẹp nhất là người làm công việc kinh doanh. Cuối năm trúng quả cũng đủ bằng số tiền kiếm nửa năm trước cộng lại đó nên vất vả tí cũng không sao.

Đúng thứ Năm 24/8/2023, họ sẽ nối tiếp vận may, giàu có đủ đầy khiến ai cũng hờn ghen.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.