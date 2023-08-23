Tử vi ngày mai (24/8/2023) của 12 con giáp: Hợi có quý nhân phù trợ, Sửu cá Chép hóa Rồng, Thân tình cảm may mắn

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay cần chủ động làm rõ công việc, không để bản thân bị người khác làm phiền.

Công việc: Người tuổi Hợi khá thích làm việc với những người hiểu chuyện, làm việc gì cũng rõ ràng.

Tài lộc: Bạn khá hiểu được tình hình tài chính của mình, tiêu xìa có mục đích rõ ràng.

Sức khỏe: Việc quan tâm sức khỏe là cần thiết, chủ động làm chủ bản thân trước những vấn đề lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/8/2023, tài chính của tuổi Sửu khá dư dả. Dựa vào kinh nghiệm của mình, con giáp này có thể tìm được những cơ hội đầu tư quý giá. Hãy mạnh dạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác, bản mệnh sẽ kiếm được bộn tiền.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên nhận được khoản tiền thưởng nóng xứng đáng. Hãy tiếp tục duy trì phong độ của mình, tuổi Sửu còn có thể chạm tới cơ hội tăng lương trong tương lai.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này không được như ý, hai người có thể mâu thuẫn với nhau vì những suy nghĩ, quan điểm khác biệt. Đừng vội nổi nóng, có lẽ hai người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu về nhau hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân có tinh thần lạc quan, cầu tiền. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức để hoàn thành những công việc được giao và đạt thành tích nổi trội. Bản mệnh có khả năng tự lập và tự học hỏi cao. Bản mệnh vừa có thể học thêm nhiều kiến thức mới bổ ích, tích lũy thêm kinh nghiệm cần thiết cho công việc.

Tử vi dự báo trong 24/8/2023, cuộc sống của người tuổi Thân khá thoải mái. Bản mệnh không gặp nhiều khó khăn trong công việc, thành tích đạt được cũng đáng ngưỡng mộ, tiền của dồi dào.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần cân nhắc việc sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi cho phù hợp. Nên có kế hoạch cụ thể hơn cho từng việc để có thể thực hiện một cách dễ dàng, không bị phân vân cần làm việc gì trước, việc gì sau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.