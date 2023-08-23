Tử vi ngày mai (24/8/2023) của 12 con giáp: Hợi có quý nhân phù trợ, Sửu cá Chép hóa Rồng, Thân tình cảm may mắn

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 17:33

Theo bản đồ tử vi, 3 con giáp sau không gặp nhiều khó khăn trong công việc, thành tích đạt được cũng đáng ngưỡng mộ, tiền của dồi dào trong ngày mới.

Tuổi Hợi 

Tử vi hôm nay ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay cần chủ động làm rõ công việc, không để bản thân bị người khác làm phiền.  

Công việc: Người tuổi Hợi khá thích làm việc với những người hiểu chuyện, làm việc gì cũng rõ ràng.

Tình duyên: Tình cảm nên quan tâm với người yêu, hạn chế những cư xử thô lỗ.   

Tài lộc: Bạn khá hiểu được tình hình tài chính của mình, tiêu xìa có mục đích rõ ràng.

Sức khỏe: Việc quan tâm sức khỏe là cần thiết, chủ động làm chủ bản thân trước những vấn đề lớn.  

Tử vi ngày mai (24/8/2023) của 12 con giáp: Hợi có quý nhân phù trợ, Sửu cá Chép hóa Rồng, Thân tình cảm may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/8/2023, tài chính của tuổi Sửu khá dư dả. Dựa vào kinh nghiệm của mình, con giáp này có thể tìm được những cơ hội đầu tư quý giá. Hãy mạnh dạn đưa ra quyết định đầu tư chính xác, bản mệnh sẽ kiếm được bộn tiền.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên nhận được khoản tiền thưởng nóng xứng đáng. Hãy tiếp tục duy trì phong độ của mình, tuổi Sửu còn có thể chạm tới cơ hội tăng lương trong tương lai.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này không được như ý, hai người có thể mâu thuẫn với nhau vì những suy nghĩ, quan điểm khác biệt. Đừng vội nổi nóng, có lẽ hai người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu về nhau hơn nữa.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Tử vi ngày mai (24/8/2023) của 12 con giáp: Hợi có quý nhân phù trợ, Sửu cá Chép hóa Rồng, Thân tình cảm may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuổi Thân có tinh thần lạc quan, cầu tiền. Bản mệnh luôn cố gắng hết sức để hoàn thành những công việc được giao và đạt thành tích nổi trội. Bản mệnh có khả năng tự lập và tự học hỏi cao. Bản mệnh vừa có thể học thêm nhiều kiến thức mới bổ ích, tích lũy thêm kinh nghiệm cần thiết cho công việc.

Tử vi dự báo trong 24/8/2023, cuộc sống của người tuổi Thân khá thoải mái. Bản mệnh không gặp nhiều khó khăn trong công việc, thành tích đạt được cũng đáng ngưỡng mộ, tiền của dồi dào.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần cân nhắc việc sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi cho phù hợp. Nên có kế hoạch cụ thể hơn cho từng việc để có thể thực hiện một cách dễ dàng, không bị phân vân cần làm việc gì trước, việc gì sau.

Tử vi ngày mai (24/8/2023) của 12 con giáp: Hợi có quý nhân phù trợ, Sửu cá Chép hóa Rồng, Thân tình cảm may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 4h4p sáng mai, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp đời sang trang mới, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, ngồi chơi cũng giàu có

Đúng 4h4p sáng mai, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp đời sang trang mới, chuẩn bị túi ba gang đựng vàng, ngồi chơi cũng giàu có

Những ngày cuối tháng 8, 3 con giáp này có rất nhiều cơ hội thăng tiến mới, tài lộc sung túc bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 44 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay