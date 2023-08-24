3 tuổi đen nhất hôm nay, thứ Năm (24/8/2023): Hao tiền tốn của, đụng gì cũng hỏng, tình duyên lận đận đủ đường

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 24/8/2023, tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu. Con giáp này ăn nói quá thẳng thắn, dễ gây mất lòng mọi người, khiến các mối quan hệ đổ vỡ. Bản mệnh cần học cách diễn đạt uyển chuyển hơn, không gây tổn thương cho người nghe.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì thế, con giáp này nên sắp xếp công việc để thực hiện cho hợp lý, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Có những khi tuổi Tỵ cần phải thư giãn để đầu óc được thả lỏng, đừng nên lo nghĩ quá nhiều. Đặc biệt là khi đứng trước nhiều ngã rẽ, con giáp này nên tin tưởng nhiều hơn vào bản thân, bởi dù sự lựa chọn của bản mệnh là đúng hay sai thì cũng có thể học được rất nhiều điều.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 8 này, người tuổi Tý luôn gặp phải những kẻ tiểu nhân ngáng đường khiến cho kế hoạch gần hoàn thành lại bị công cốc. Có kẻ còn nẫng tay trên của bạn, làm bẽ mặt bạn với đồng nghiệp và cấp trên mà bạn vẫn phải nín nhịn cho qua.

Chuyện tài chính cũng có nhiều vấn đề kéo theo khiến tiền tài hao hụt, kiếm được ít mà tiêu lại nhiều. Tháng 8 này mức chi tiêu của bạn phải bằng gấp 5 lần những tháng trước. Bạn cảm thấy bế tắc, có lúc không muốn cố gắng nữa vì kiếm mãi cũng vẫn không ra tiền lại còn bị bạn bè chơi xấu, lừa lọc.

Cũng vì chuyện này mà bạn phải suy nghĩ quá nhiều, mệt mỏi triền miên dẫn tới sức khỏe sa sút. Người ấy lại không ở bên để động viên quan tâm bạn nên càng làm bạn nghi ngờ tình cảm của đối phương, mọi thứ đang trên đà rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão nên kiểm tra chi tiêu hàng ngày trước khi bạn muốn tiêu tiền mua sắm.

Công việc: Công danh người tuổi Mão vượng phát, phát triển nhanh chóng, bạn luôn có kế hoạch tốt cho bản thân.

Tình duyên: Tình cảm luôn may mắn, bạn và đối phương nhường nhịn và yêu thương gia đình của nhau.

Tài lộc: Nên kiểm tra chi tiêu hàng ngày trước khi quyết định mua sắm đồ hiệu.

Sức khỏe: Thường ngủ gật trong giờ làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.