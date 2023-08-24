Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, phất lên như vũ bão, đại phú đại quý vào cuối tuần, đổi đời nhanh trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 06:03

Thời gian này, 3 con giáp sau hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Năm ngày 24/8/2023, tài chính của tuổi Thìn khá ổn định, bởi con giáp này chẳng có ý định tiêu pha gì. Bản mệnh có kế hoạch tiết kiệm để đầu tư vào những công việc khác lớn lao hơn trong tương lai.

Tuổi Thìn được khuyên cần thành thật với bản thân hơn, đừng mãi che giấu cảm xúc. Có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng sẽ khiến con giáp này cảm thấy rất mệt mỏi. Hãy tâm sự với những người mình tin tưởng.

Trong gia đình, tình cảm của con giáp này và nửa kia không mấy tốt đẹp khi đôi bên nảy sinh tranh chấp. Giữa vợ chồng không nên tính chuyện hơn thua, đôi bên đều cần nhường nhịn và bao dung thì tình cảm mới lâu bền được.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, phất lên như vũ bão, đại phú đại quý vào cuối tuần, đổi đời nhanh trong 2 tháng tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Hôm nay, là khoảng thời gian Thân cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn. Kể từ ngày mai trở đi, Thân tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Lúc này, con giáp này hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ. Đây là thời điểm mọi sự cố gắng của Thân sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Số tiền những người cầm tinh con khỉ kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để Thân dư dả trong một vài ngày tới. Con giáp này không nên chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, hãy tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, phất lên như vũ bão, đại phú đại quý vào cuối tuần, đổi đời nhanh trong 2 tháng tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ cư xử tử tế đối với những người cùng bạn vượt qua khủng hoảng.   

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay thất vọng một chút khi công việc không đúng với ý của bạn.

Tình duyên: Được ở bên cạnh người thân yêu, đó là điều may mắn.

Tài lộc: Tiền bạc không còn là mối lo lắng hiện tại.  

Sức khỏe: Bạn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. 

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, phất lên như vũ bão, đại phú đại quý vào cuối tuần, đổi đời nhanh trong 2 tháng tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h30 sáng ngày 24/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, làm ăn phát đạt, giàu lên trông thấy, nhanh chóng đổi đời năm Quý Mão

Đúng 6h30 sáng ngày 24/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, làm ăn phát đạt, giàu lên trông thấy, nhanh chóng đổi đời năm Quý Mão

Những con giáp đạt được phong độ tốt như hôm nay là nhờ bản thân nỗ lực, cố gắng kiên trì.  

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