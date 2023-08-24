Tử vi hôm nay, thứ Năm (24/8/2023) của 12 con giáp: Dậu chuyển mình mạnh mẽ, Mão tình cảm hanh thông, Thân kinh doanh vượng phát

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 24/8/2023, tính cách tỉ mỉ và cẩn thận khiến mọi người rất tin tưởng và an tâm về tuổi Dậu. Con giáp này được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong tập thể và đây chính là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này ở hướng Đông Bắc phía ngoài cửa phòng và nhà bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Thêm vào đó, kỹ năng giao tiếp khéo léo giúp tuổi Dậu rất được lòng khách hàng, đối tác. Thậm chí, con giáp này có thể để lại ấn tượng khó phai cho người khác vào ngay lần đầu gặp mặt. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng giá trị.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Từ đầu tháng 9, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong tuần đầu tháng 9, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang có tình trạng sức khỏe tốt, hoàn thành mục tiêu đúng với khả năng đề ra.

Công việc: Công việc người tuổi Thân đang cần hỗ trợ công việc, bạn làm việc chăm chỉ, miệt mài, không suy nghĩ thời gian.

Tình duyên: Bạn thường có tình cảm đặc biệt với những người bạn làm chung.

Tài lộc: Hỗ trợ hợp tác cùng người khác, nhưng nên cân nhắc tài chính.

Sức khỏe: Bạn có sức khỏe tốt, cần rèn luyện mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.