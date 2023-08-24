Đúng 12h trưa 24/8/2023: 3 con giáp vướng hạn tam tai, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 11:03

3 con giáp này luôn gặp nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên cần phải khiêm tốn, tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp.

Tuổi Mão 

Thứ 5 ngày 24/8/2023, tuổi Mão ôm nhiều tham vọng. Bản mệnh luôn hi vọng mình sẽ đứng đầu trong mọi việc, vì thế rất hăng hái khi được cấp trên phân công nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ khó.

Con giáp này luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn và tự tin thể hiện quan điểm trước đám đông. Điều này có thể gây ấn tượng mạnh cho tất cả mọi người. Hôm nay là ngày để tuổi Mão tỏa sáng, song đừng vì thế mà trở thành một kẻ tự kiêu tự đại. Bản mệnh vẫn cần phải khiêm tốn.

Đúng 12h trưa 24/8/2023: 3 con giáp vướng hạn tam tai, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý đang đón nhận nhiều tin tức tiêu cực về công việc. 

Công việc: Công việc người tuổi Tý đang có lo lắng cho sự nghiệp, khi bạn chưa hoàn thành tốt dự án được giao.

Tình duyên: Người tuổi Tý tình cảm có thể bạn là người bất cần, không muốn quen những người có vị trí địa lí xa. 

Tài lộc: Tài lộc đến sớm hơn, nhưng bạn không biết cách quản lí.  

Đúng 12h trưa 24/8/2023: 3 con giáp vướng hạn tam tai, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, kiên định. Con giáp này một khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ phấn đấu thực hiện đến cùng. Bản mệnh có sự thông minh, nhanh nhẹn nên có thể nắm chắc thành công trong tay.

Tử vi dự báo rằng hôm nay (24/8), tuổi Dần có thể đạt được những điều mà mình mong muốn. Bản mệnh bước vào giai đoạn lý tưởng để phát triển. Khi đã đến lúc, họ chỉ cần hành động theo những kế hoạch mà mình đã vạch ra.

Tất nhiên bản mệnh không thể tránh khỏi những lức gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc hay chuyện tình cảm. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ bỏ cuộc. Tuổi Dần là người kiên trì, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách.

Đúng 12h trưa 24/8/2023: 3 con giáp vướng hạn tam tai, mưu sự bấp bênh, đen cả tình lẫn tiền, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ hôm nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp vượng khí tràn trề, buôn bán gặp thời, tiến xa trong vận trình công danh

Từ hôm nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp vượng khí tràn trề, buôn bán gặp thời, tiến xa trong vận trình công danh

Từ hôm nay, vận khí của những con giáp sau ngày càng vượng phát, sinh khí tràn trề.

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