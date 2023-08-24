Sau 16h chiều nay, thứ Năm (24/8/2023): 3 con giáp sau giàu to, đếm tiền mỏi tay, vận may vô kể, tài lộc đầy nhà

Sau 16h chiều nay, thứ Năm (24/8/2023) là năm vượng khí của người tuổi Sửu, được Tam Hợp cục nâng đỡ và nhiều cát tinh trợ mệnh, tuổi Sửu sẽ trải qua tháng 7 âm lịch “cô hồn” với tiền bạc dư dả, cuộc sống viên mãn.

Sau 16h chiều nay, người tuổi Mùi có khả năng đạt được những bước tiến đáng kể trong công việc, cơ hội gia tăng thu nhập hiện có, hoặc đạt được những nguồn thu nhập mới từ bên ngoài. Nếu đang có khoản đầu tư, đa số người tuổi Sửu cũng sẽ thu được lợi nhuận lớn, không lo vơi đi. Người kinh doanh sẽ được hưởng lộc trời ban, các mối làm ăn khá thông thuận, vượng phát. Đây là tiền để để xây dựng và phát triển kế hoạch sự nghiệp, vận trình công danh lâu dài trong khi túi tiền cứ tăng dần cho những dự định tương lai quan trọng.

Có tính cách điềm đạm, thân thiện, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Chính vì thế dẫu có gặp chút khó khăn trong thời gian này, bạn sẽ luôn có người giúp đỡ để xoay chuyển tình thế.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/8/2023, vận tài lộc của tuổi Mùi tăng tiến. Trong công việc, con giáp này rất có trách nhiệm. Khi được giao nhiệm vụ gì, chẳng bao giờ bỏ dở giữa chừng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bản mệnh khoản tiền thưởng nóng.

Trong các mối quan hệ xã giao, tuổi Mùi quan tâm đến mọi người và biết đồng cảm với người khác, chính vì vậy mà ai cũng muốn tâm sự với con giáp này. Bản mệnh là chỗ dựa vững chắc của nhiều người, bất kể giữ vị trí cao hay không trong xã hội.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi diễn ra khá suôn sẻ, bởi con giáp này luôn muốn bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với nửa kia. Đôi bên hiểu nhau nên chẳng bao giờ xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc khiến đôi bên hối hận.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn được biết đến là người tài năng, khôn khéo, giỏi ứng biến, giỏi xoay chuyển tình tình. Không những thế, họ còn biết đối nhân xử thế, sống có trước có sau nên được lòng mọi người. Con giáp này biết cách duy trì các mối quan hệ tốt với mọi người nên đi đâu cũng có bạn, làm gì cũng có quý nhân giúp sức.

Trong năm nay, người tuổi Tỵ có tài vận dồi dào hơn những con giáp khác. Đặc biệt là sau 16h chiều nay (24/8/2023), người tuổi Tỵ làm kinh doanh buôn bán sẽ buôn may bán đắt, lộc tài tăng tiến. Người tuổi này được khách hàng ủng hộ, doanh số bán hàng ngày càng tăng cao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.