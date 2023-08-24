Đúng 17 chiều nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, cần đề phòng những điều sau

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 14:38

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, những tuổi sau hôm nay phải chịu nhiều tác động xấu, công việc lại không như ý muốn.

 

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 24/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay cố gắng tìm hiểu thật kĩ thông tin, tránh sai lệch.

Công việc: Vận trình sự nghiệp người tuổi Thìn đối lúc làm việc khá lơ là, nên học cách cẩn thận, tìm hiểu thật kĩ thông tin.

Tình duyên: Người tuổi Thìn ích kỉ, bạn không muốn người yêu có nhiều mối quan hệ bên ngòai.  

Tài lộc: Chưa có tài lộc nhiều, nhưng bạn đã học cách tiết kiệm khi chưa có tài chính dư dả. 

Sức khỏe: Cẩn thận chăm sóc chính mình, tăng cường các dưỡng chất dành cho da.

Đúng 17 chiều nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, cần đề phòng những điều sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Bước sang tháng 8 dương, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tháng 8 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Đúng 17 chiều nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, cần đề phòng những điều sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/8/2023 hôm nay, tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu. Con giáp này ăn nói quá thẳng thắn, dễ gây mất lòng mọi người, khiến các mối quan hệ đổ vỡ. Bản mệnh cần học cách diễn đạt uyển chuyển hơn, không gây tổn thương cho người nghe.

Có những khi tuổi Tỵ cần phải thư giãn để đầu óc được thả lỏng, đừng nên lo nghĩ quá nhiều. Đặc biệt là khi đứng trước nhiều ngã rẽ, con giáp này nên tin tưởng nhiều hơn vào bản thân, bởi dù sự lựa chọn của bản mệnh là đúng hay sai thì cũng có thể học được rất nhiều điều.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì thế, con giáp này nên sắp xếp công việc để thực hiện cho hợp lý, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi  

Đúng 17 chiều nay, thứ Năm (24/8): 3 con giáp ngồi không cũng dính họa, bị tiểu nhân quấy phá, tung lời đồn thất thiệt, cần đề phòng những điều sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp bứt phá không ngờ, chỉ việc xòe tay hứng lộc, thăng tiến như diều gặp gió, một bước đổi đời giàu sang sung túc

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp bứt phá không ngờ, chỉ việc xòe tay hứng lộc, thăng tiến như diều gặp gió, một bước đổi đời giàu sang sung túc

Cuối ngày hôm nay, tài khí của 3 con giáp sau khởi phát, có nhiều chuyển biến tích cực về tiền bạc, luôn gặp may mắn trong mọi việc.

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