Tử vi hai ngày cuối tuần 26/8-27/8: Mùi đi đâu cũng được quý nhân phù trợ, Tuất có vận đỏ gõ cửa, Thìn khéo léo trong giao tiếp

Tử vi hai ngày cuối tuần 26/8-27/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cố gắng hoàn thành những mục tiêu quan trọng của bản thân.

Tình duyên: Người tuổi Mùi có tình cảm cần được cải thiện đúng với tình cảm cả hai đã dành cho nhau.

Công việc: Người tuổi Mùi công danh đột phá, luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu của bản thân đúng với thời gian đưa ra.

Tài lộc: Tiết kiệm tài chính, tận hưởng không gian nhỏ của để đầu tư kinh doanh.

Sức khỏe: Bạn đạt được phong độ tốt như hôm nay là nhờ bản thân nỗ lực, cố gắng kiên trì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tháng 8 dương lịch vận đỏ gõ cửa những người tuổi Tuất. Bản mệnh sẽ đón nhận nhiều tin vui tích cực liên quan đến tài lộc và thăng tiến về sự nghiệp. Bởi vậy, người làm công ăn lương chỉ cần nghiêm túc phát huy hết năng lực của mình thì ắt sẽ được cấp trên ghi nhận, trọng thưởng hoặc thăng quan tiến chức. Người làm kinh doanh càng được lợi. Bản mệnh vừa có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác lớn, vừa có thể mở rộng được quy mô cho mình và hứa hẹn gặt hái được mức lợi nhuận dồi dào.

Không chỉ có tài lộc đầy ắp vào hai ngày cuối tuần 26/8-27/8, người tuổi Tuất còn vượng phát khi cả thu nhập chính và thu nhập phụ cùng tăng. Những dự án đầu tư, rót tiền mở rộng kinh doanh sắp tới có khả năng thành công cao, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Bản mệnh có nhiều cơ hội để phát tài, thu về tiền bạc đầy tay nên chẳng lo túng thiếu. Nếu bản mệnh biết nắm bắt thời cơ này để đi lên thì chẳng lo cuối năm gặp cảnh túng thiếu.

Người tuổi Tuất không nên chần chè hay do dự để mất cơ hội trước mắt mình. Có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bản mệnh ắt cũng sẽ làm nên đại sự trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết hai ngày cuối tuần 26/8-27/8, tài chính của tuổi Thìn khá ổn định, bởi con giáp này chẳng có ý định tiêu pha gì. Bản mệnh có kế hoạch tiết kiệm để đầu tư vào những công việc khác lớn lao hơn trong tương lai.

Tuổi Thìn được khuyên cần thành thật với bản thân hơn, đừng mãi che giấu cảm xúc. Có chuyện gì cũng giấu kín trong lòng sẽ khiến con giáp này cảm thấy rất mệt mỏi. Hãy tâm sự với những người mình tin tưởng.

Trong gia đình, tình cảm của con giáp này và nửa kia không mấy tốt đẹp khi đôi bên nảy sinh tranh chấp. Giữa vợ chồng không nên tính chuyện hơn thua, đôi bên đều cần nhường nhịn và bao dung thì tình cảm mới lâu bền được.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.