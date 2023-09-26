Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (26/9): 3 con giáp biến hung thành cát, đổi vận lên hương, giàu có nhất ngày

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 15:03

Ngoài ra, 3 con giáp sau còn có một ngày may mắn về phương diện tài lộc, dự báo vượng sắc, ngập tràn hồng phúc.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 26/9/2023 hôm nay, đường thăng tiến của tuổi Tuất đang mở ra. Bản mệnh đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn.

Tuổi Tuất còn có một ngày may mắn về phương diện tài lộc. Con giáp này có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Đặc biệt, vận trình tình duyên của tuổi Tuất được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (26/9): 3 con giáp biến hung thành cát, đổi vận lên hương, giàu có nhất ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão có tính cách nhân hậu, độ lượng. Họ ít nói, không hay thể hiện cảm xúc nhưng là người thông minh, biết quan tâm tới người khác. Con giáp này dù giỏi giang nhưng vẫn không ngừng học hỏi kiến thức mới. Bản mệnh tự tin vào bản thân và không ngừng cầu tiến. Tuổi Mão luôn cố gắng hết mình để vươn lên, muốn đạt cuộc sống sung túc, an nhàn.

Tử vi dự báo rằng đúng 17h chiều nay (26/9), tuổi Mão có hồng phúc tràn đầy. Con giáp này đưa ra được những ý tưởng mới để cải thiện năng suất lao động. Người làm kinh doanh có hướng phát triển mới, sớm vượt qua khó khăn. Người làm nghề tự do có thể theo đuổi ước mơ và hoàn thành mục tiêu mình đã đặt ra.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (26/9): 3 con giáp biến hung thành cát, đổi vận lên hương, giàu có nhất ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay liên quan nhiều đến vấn đề kinh tế, cần kiểm soát tài chính.  

Công việc: Người tuổi Thìn công việc cần nhiều đến tiền bạc giải quyết, công việc cần cân nhắc kĩ lương. 

Tình cảm: Khó xây dựng tình cảm với nhiều người, bạn là người hướng nội.

Tài lộc: Bạn cần số tiền lớn cải thiện công việc trong tương lai.    

Sức khoẻ: Năng lượng tích cực luôn được chia sẻ cùng nhiều người.  

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (26/9): 3 con giáp biến hung thành cát, đổi vận lên hương, giàu có nhất ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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