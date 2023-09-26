Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, tinh thần tuổi Sửu sa sút, ảnh hưởng tới khả năng tập trung trong công việc. Con giáp này thường để đầu óc vẩn vơ vì mải suy nghĩ đi nơi khác, tiến độ công việc bởi thế cũng trì trệ, hiệu suất khó được như mong muốn.

Tình cảm có thể xảy ra chút mâu thuẫn. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào vào hôm nay, con giáp này cũng không nên to tiếng với đối phương vì dễ khiến cho mối quan hệ thêm căng thẳng, rạn nứt. Mọi chuyện đều cần bình tĩnh, giải thích, chia sẻ với nhau.

Trong ngày, bản mệnh cũng nên cẩn thận đừng để vướng vào mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu đôi bên có ý kiến trái ngược, cách giải quyết tốt nhất là nên lắng nghe trước, sau đó trình bày lại ý kiến với một thái độ khiêm tốn và hướng tới mục tiêu tìm ra cách xử lý hợp tình hợp lý cho cả đôi bên.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, tự chủ, thích tự do. Bản mệnh không sợ đối đầu với thử thách và sẵn sàng mạo hiểm để thành công. Con giáp này nhạy bén, linh hoạt trong việc xử lý tình huống. Họ nỗ lực nắm bắt cơ hội phù hợp với bản thân để thu về thành quả mà mình mong muốn. Con giáp này cũng có khả năng giao tiếp tốt, biết tạo dựng nhiều mối quan hệ xã hội có lợi.

Tuổi Ngọ hơi tham công tiếc việc nên dễ bị quá tải, sức khỏe sụt giảm. Biết cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi sẽ mang đến cho con giáp này hiệu quả làm việc cao hơn.

Tử vi nói rằng ngày 26/9, tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng mới trong công việc và được cấp trên chấp thuận. Bản mệnh gặp may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Sự nhiệt huyết của tuổi Ngọ được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Người làm kinh doanh có lộc giàu sang, thu về số tiền lãi kha khá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất tốn khá nhiều thời gian vào những việc không vui.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc tận tâm, làm việc hết mình ai cũng quý mến.

Tình cảm: Tình cảm hiện tại cả hai có nhiều điểm chung, làm việc cùng nhau.

Tài lộc: Tài chính thất thoát, nên cẩn trọng.

Sức khoẻ: Biết nhiều loại thuốc quý, làm tăng khả năng miễn dịch.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!