Đúng 17h chiều mai, thứ Bảy 22/4/2023: 3 tuổi này được Trời ban lộc, Thần Tài phù hộ may mắn, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lên đời đổi vận, giàu sang phú quý không ngờ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần phát triển khá nhanh nhưng cũng dễ thụt lùi nhanh. Người nào có nghề tay trái thì ăn nên làm ra, được khách hàng ủng hộ nhưng chớ có tự mãn.

May mắn cho tuổi Dần là vận trình tình cảm rất tươi sáng. Quan hệ xã giao rất thuận lợi, dễ mà có quý nhân giúp sức cho bản mệnh. Tình yêu đôi lứa cũng tốt đẹp, hai bên không có khúc mắc nào còn tồn đọng.

Tài lộc có biến động nhưng theo hướng tiêu cực. Con giáp này được nhắc nhở đừng ham cày cuốc quá nhiều kẻo lại sinh bệnh nặng. Tiền thuốc quá tiền lương, làm việc chăm chỉ thì không ai chê trách nhưng bản mệnh cần có thời gian nghỉ ngơi.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi phương đông công việc trong ngày của Mão thực sự may mắn đến ghen tị nhờ Chính Tài độ mệnh. Sản vận, tiền lương, quyền lợi đều như ý bạn muốn. Tính cần cù, chắc chắn của Mão tạo ra uy tín trong công việc, ai cũng phải thích Mão.

Cục diện Mộc khắc Thổ dự báo đường tình cảm của con giáp này không như mơ. Nhiều người hay bị bạn bè xã giao làm phiền, ngồi yên cũng dính xui xẻo. Tình yêu có tranh cãi vì không thỏa thuận được với nhau.

Cũng may nhờ có Lục Hợp nên tiền bạc khởi sắc. Bạn là người có tài nên cứ thoải mái sống với những gì mình có. Con giáp này thả ở đâu cũng kiếm được tiền, chẳng qua là họ có muốn hay không mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi vui hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất hôm nay được cân nhắc thay đổi vị trí công việc.

Công việc: Tiến độ công việc người tuổi Tuất có sự luân chuyển, được cấp trên cân nhắc thay đổi vị trí khi hoàn thành công việc tốt.

Tình duyên: Người tuổi Tuất mong muốn ổn định gia đình, phát triển sự nghiệp, cả hai có nhiều kế hoạch cho tương lai và các con.

Tài lộc: Nhiều tiền, nhiều tài giúp bạn giàu có và chia sẻ khó khăn với mọi người.

Sức khỏe: Răng miệng cần vệ sinh mỗi ngày, trước và sau khi ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm