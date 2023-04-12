Đúng 17h chiều mai (13/4/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, tiền rơi trúng đầu, đổi đời lên hương chỉ cần lưu ý 1 điều này

Dự báo người tuổi Thân tháng 4 sẽ có năng lượng tinh thần đầy kiên nhẫn và bền bỉ, họ có thể xử lý những công việc khó khăn và phức tạp một cách chu toàn, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Có điều, cần lưu ý khi ra ngoài tiệc tùng hoặc giải trí trong tháng này, chớ nên chiều chuộng bản thân và chè chén quá nhiều.

Trong một số trường hợp nhất định, tuổi Thân có thể tự mình giải quyết ổn thỏa mà không cần dựa vào sức của người khác, bởi vì tháng này năng lực làm việc của bạn không chỉ tăng lên rất nhiều mà vận khí của bạn cũng rất vượng. Nếu bạn muốn thay đổi công việc hoặc ứng tuyển việc mới, tháng này cũng là thời điểm tốt. Nếu tìm được công việc ưng ý, hãy nắm chắc vận may của tháng này nhé.

Về mặt tình duyên, người tuổi Thân cũng may mắn được thần tình ái chiếu cố. Không giống tuổi Thìn "tình cũ không rủ cũng tới", tháng này người tuổi Thân với khí chất rạng rỡ và tự tin ngút trời có thể làm mới tình yêu với nửa kia, có nhiều trải nghiệm thú vị. Với những người độc thân, đây cũng là thời điểm bạn có thể chủ động tiến tới với đối tượng phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TỴ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 13/4/2023 hôm nay, con đường thăng quan tiến chức của tuổi Tỵ vô cùng bằng phẳng và thuận lợi. Con giáp này nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể.

Tuy nhiên, một số người lại có thái độ dễ dàng thỏa mãn, không muốn tiếp tục phấn đấu cho tương lai. Tuy nhiên, bây giờ vẫn là quá sớm để giậm chân tại chỗ. Con giáp này nên tiếp tục cố gắng nếu không muốn kẻ khác vượt qua mình.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có nhân duyên tốt với các đối tượng khác giới. Thậm chí, nay có người còn nhận được lời bày tỏ của người khác. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bản mệnh nên cho đối phương một cơ hội.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Tử vi vui hôm nay ngày 13/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay nhờ cần cù, chăm chỉ làm việc đạt được thành tựu cao.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc tập trung cao cho công việc, chú ý những thông tin bản thân đề ra trước sếp.

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu đủ đầy, tạo ra nhiều động lực cho người ấy cùng bạn cố gắng.

Tài lộc: Đón nhận nhiều thông tin tài chính mới, thường xuyên có những kế hoạch phát triển tài lộc.

Sức khỏe: Chăm chỉ tập thể thao, tăng cường độ theo sức khỏe của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet



*Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.