Phật Bà chỉ mặt gọi tên 3 con giáp này trúng số lên đời, tiền bạc phủ phê tiêu hoài không cạn trong 99 này nữa

Tâm linh - Tử vi 12/04/2023 16:52

Các con giáp theo nghiệp kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, làm ăn phát đạt. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn phát triển công việc hoặc đầu tư tiền bạc, tài chính, mang về khoản lợi nhuận lớn.

Tuổi Mùi

Phật Bà chỉ mặt gọi tên 3 con giáp này trúng số lên đời, tiền bạc phủ phê tiêu hoài không cạn trong 99 này nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xin chúc mừng tuổi Mùi trong 99 này nữa chính là thời điểm may mắn ngập tràn với bạn. Vận trình thực sự lý tưởng, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ ngoài mức tưởng tượng.

Nhờ tinh thần làm việc hăng say, chăm chỉ và luôn cố gắng nỗ lực hết mình nên được mọi người đánh giá cao. Cơ hội thăng tiến của bạn rất rộng mở ở phía trước, hãy thể hiện khả năng của bản thân mình nhiều hơn nữa để cơ hội nằm chắc trong tay bạn.

 

Chẳng những vậy, vận tài lộc của Mùi được dự đoán có nhiều khởi sắc. Bản mệnh có thể nhận được tin vui về chuyện tiền bạc và có cơ hội kiếm thêm thu nhập một cách dễ dàng.

 

Người kinh doanh, buôn bán có thêm đơn hàng, khách hàng cứ đến tới tấp, nhờ đó mà thu về cho mình một khoản không hề nhỏ. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì chắc chắn rằng mệnh chủ sẽ sớm chạm tay tới mục tiêu. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình rộng rãi và ngoại giao tốt. Đầu óc của họ logic và nắm bắt vấn đề rất tốt. Từ những dữ liệu đã có, con giáp này có thể xử lý nhanh gọn, đồng thời tìm ra phương pháp mới giúp làm việc hiệu quả và không mất quá nhiều công sức.

Cuộc sống người tuổi Ngọ khá yên bình. Bước vào giai đoạn trung niên, sự nghiệp của con giáp này bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân phù trợ nên làm việc gì cũng thuận, gia đạo yên ấm, con cái học hành đỗ đạt cao.

Trong 99 này nữa, người tuổi Ngọ liên tục đón nhận tin vui và may mắn đến dồn dập. Họ được thưởng một khoản tiền kha khá sau những đóng góp không mệt mỏi trong quý đầu năm. Ngoài ra, con giáp này còn có may mắn diện kiến quý nhân, đây sẽ là người giúp đỡ họ trong việc làm ăn sắp tới.

Khoảng thời gian này, người tuổi Thìn có thể gặp một số khó khăn nhất định nhưng trước nghịch sau thuận, càng về cuối tháng thì mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn. Với người tuổi Thìn, cơ bội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Chỉ khi có sự nỗ lực, phát huy được thế mạnh của bản thân, người tuổi Thìn sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra.

Tuổi Thìn 

Phật Bà chỉ mặt gọi tên 3 con giáp này trúng số lên đời, tiền bạc phủ phê tiêu hoài không cạn trong 99 này nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh xoay chuyển được hay không do chính người tuổi Thìn quyết định. Người nào bản lĩnh, ý chí và luôn phấn đấu thì mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng.

Trong 99 này nữa, người tuổi Thìn có sự tương trợ từ Thái Dương cát tinh nên nhanh chóng cải thiện được mọi mặt, vượt qua khó khăn để mở đường cho sự nghiệp phát triển. Khi có cơ hội, Thìn nên dành thời gian để học hỏi nhiều điều và dần cải thiện chất lượng công việc của mình.

Về mặt tài lộc, Thìn không nên vội vàng. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh còn những thứ từ từ nắm chặt trong tay mới bền chắc. Người tuổi Thìn nên tận dụng tốt nhất nguồn thu nhập từ công việc chính, phát triển và gia tăng thêm, đừng tham lam ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng. Thìn cũng nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Từ 24/4 tới Tết, có 3 con giáp "Rày ước mai ao" làm việc gì cũng "thuận buồm xuôi gió", vận may TỚI TẤP gia chủ không gánh nổi

Từ 24/4 tới Tết, có 3 con giáp "Rày ước mai ao" làm việc gì cũng "thuận buồm xuôi gió", vận may TỚI TẤP gia chủ không gánh nổi

Chính Quan chiếu rọi, con đường thăng quan tiến chức vô cùng bằng phẳng và thuận lợi. Bạn nhận được sự đề bạt của cấp trên, lại thêm tài năng sẵn có nên dễ dàng khẳng định được vị thế, chiếm giữ được vị trí cao trong tập thể

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này