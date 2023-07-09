Đúng 17h chiều mai (10/7/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 17:20

Theo tử vi, 3 con giáp sau đầu tuần được phù hộ về mặt tài lộc, công danh sự nghiệp cũng theo đó mà dần tăng tiến.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi biết cách xây dựng hình ảnh tốt trong mắt mọi người. 

Công việc: Người tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp hanh thông, xây dựng hình ảnh trong mắt mọi người rất thiện chí.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn luôn biết cách dành thời gian xây dựng gia đình của bản thân. 

Tài lộc: Về tài lộc, bạn tăng thu nhập bằng cách đầu tư đa kênh. 

Sức khoẻ: Tư duy về sức khỏe của bạn chia sẻ ra nhiều đến bạn bè và đồng nghiệp.

Đúng 17h chiều mai (10/7/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuần mới, vận trình tổng thể của tuổi Tỵ không gặp trở ngại gì nhiều vào các ngày đầu tuần. Duy chỉ vào ngày Chủ Nhật thì bạn hãy thận trọng khi giao tiếp hay hợp tác với mọi người, đồng thời đề phòng với những người có động cơ không tốt đẹp.

Công việc: Người tuổi Tỵ sẽ phải trải qua cảm giác "khổ tận cam lai" trong tuần này. Theo đó, người tuổi này sẽ phải liên tục đấu tranh với cấp trên và đồng nghiệp vào đầu tuần để bảo việc ý kiến của mình. Song, bản mệnh có thể khiến mọi người nhìn nhận mình khác xưa thông qua thành quả lao động đáng ngưỡng mộ vào cuối tuần. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc chẳng có gì đáng lo. Con giáp này tiếp tục các kế hoạch trước đó để tiền có thể nhanh chóng chảy đều đều vào túi. Nếu có thời gian rảnh, bạn thường bổ sung kiến thức cho mình để đưa ra những quyết sách đúng đắn trong tương lai cũng như thu về cho mình một khoản lợi nhuận đáng mơ ước. 

Đúng 17h chiều mai (10/7/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong tuần mới. 

Trong công việc, con giáp này khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử nhé.

Những mối đầu tư mang tính thách thức sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho bạn. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian tháng 7 này. Các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Nhân lúc này, người độc thân hãy tích cực mở lòng, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp.

Về sức khỏe, thể trạng của tuổi Dậu trong tháng này khá tốt, nhưng bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể, để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải làm cản trở cuộc sống và công việc của mình.

Đúng 17h chiều mai (10/7/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, tận hưởng cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tuần mới 10/7-16/7/2023: 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, ước gì được đó, thăng tiến vùn vụt trong tương lai

Dự đoán tuần mới 10/7-16/7/2023: 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, ước gì được đó, thăng tiến vùn vụt trong tương lai

Theo tử vi tuần mới, 3 con giáp sau phúc khí dồi dào, được quý nhân giúp đỡ, sống lâu sống khỏe, hưởng phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Màn xuất hiện bất ngờ với bộ trang sức đắt giá trong ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Giả làm hành khách để quấy rối nữ nhân viên bán hàng, nam thanh niên nhận ngay kết đắng

Video 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 2 giờ 10 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 40 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc