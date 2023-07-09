Đúng 17h chiều mai (10/7/2023): TOP 3 con giáp sau 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, lộc tới tận cửa, đổi đời lên hương, tận hưởng cuộc sống viên mãn

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi biết cách xây dựng hình ảnh tốt trong mắt mọi người.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn luôn biết cách dành thời gian xây dựng gia đình của bản thân.

Công việc: Người tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp hanh thông, xây dựng hình ảnh trong mắt mọi người rất thiện chí.

Tài lộc: Về tài lộc, bạn tăng thu nhập bằng cách đầu tư đa kênh.

Sức khoẻ: Tư duy về sức khỏe của bạn chia sẻ ra nhiều đến bạn bè và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới, vận trình tổng thể của tuổi Tỵ không gặp trở ngại gì nhiều vào các ngày đầu tuần. Duy chỉ vào ngày Chủ Nhật thì bạn hãy thận trọng khi giao tiếp hay hợp tác với mọi người, đồng thời đề phòng với những người có động cơ không tốt đẹp.

Công việc: Người tuổi Tỵ sẽ phải trải qua cảm giác "khổ tận cam lai" trong tuần này. Theo đó, người tuổi này sẽ phải liên tục đấu tranh với cấp trên và đồng nghiệp vào đầu tuần để bảo việc ý kiến của mình. Song, bản mệnh có thể khiến mọi người nhìn nhận mình khác xưa thông qua thành quả lao động đáng ngưỡng mộ vào cuối tuần.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chẳng có gì đáng lo. Con giáp này tiếp tục các kế hoạch trước đó để tiền có thể nhanh chóng chảy đều đều vào túi. Nếu có thời gian rảnh, bạn thường bổ sung kiến thức cho mình để đưa ra những quyết sách đúng đắn trong tương lai cũng như thu về cho mình một khoản lợi nhuận đáng mơ ước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong tuần mới.

Trong công việc, con giáp này khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử nhé.

Những mối đầu tư mang tính thách thức sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho bạn. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian tháng 7 này. Các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Nhân lúc này, người độc thân hãy tích cực mở lòng, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp.

Về sức khỏe, thể trạng của tuổi Dậu trong tháng này khá tốt, nhưng bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể, để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải làm cản trở cuộc sống và công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.