Thần Tài gõ cửa đảm bảo đúng, 7 ngày tới 3 con giáp tài lộc rực rỡ, TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, tiền nhiều như nước

Đúng 7 ngày tới, tuổi Thân được nhiều cát tinh chủ về nhân duyên đào hoa chiếu mệnh. Đây là thời điểm tốt để các bạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Nhân duyên vượng cũng mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho con giáp này.

Sức khỏe của tuổi này không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh lại là người chăm chỉ thể dục thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể nên ít ốm đau bệnh tật. Hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau nhé.

Tinh thần làm việc trong tháng này của Thân cũng được nâng cao. Con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực nhưng đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là người giàu nghị lực, sống kiên cường, can đảm và giàu ý chí vươn lên. Họ cũng là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao nhất trong 12 con giáp.

Họ biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Con giáp này sống tình nghĩa và có trách nhiệm với những người xung quanh mình.

1 tuần nữa, con giáp tuổi Thìn được dự báo có tài vận tăng cao, vận may lớn nhỏ đều tới tấp gõ cửa nhà họ. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên tin tưởng, trọng dụng.

Trong khi đó, người tuổi Thìn làm kinh doanh thì doanh số tăng lên, kiếm tiền cực đỉnh. Chưa hết, con giáp này có dịp tái ngộ với cố nhân, nhận được những lời khuyên, lời gợi ý quý báu cho công việc mình đang làm.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, hăng say, sáng tạo nên sẽ gặt hái được nhiều thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 7 ngày tới, tuổi Tỵ có tiếng nói trong công việc, đặc biệt là những người đang làm quản lý, cấp cao. Trọng trách của bản mệnh khá lớn, nên tỏ thái độ ôn hòa để được người khác giúp đỡ.

Con giáp này làm ăn kiếm tiền khá ổn, ăn ở có phúc thì sẽ có phần, lộc lá nhờ cách sống của bản mệnh mà ra. Thời gian này ai đang có ý định mở cửa hàng, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn chung thì nên tiến hành.

Vận tình cảm gia đạo cũng được yên ấm. Con giáp này không phải chịu nhiều áp lực từ người thân. Bên cạnh đó những cặp đã kết hôn sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong thời gian tới.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.