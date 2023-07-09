Dự đoán tuần mới 10/7-16/7/2023: 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, ước gì được đó, thăng tiến vùn vụt trong tương lai

Tuần này, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn đang tăng lên vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật cuối tuần. Đối với ngày thứ Bảy, chuyện tình cảm của bạn diễn ra với nhiều thăng trầm, dễ xảy ra mâu thuẫn gay gắt với người khác nên hãy cố gắng làm hòa là quan trọng nhất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thiên về ổn định. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, con giáp này có thể bắt tay vào các công việc làm thêm sau khi sắp xếp được khoảng thời gian thích hợp. Việc này sẽ giúp bạn không những có thêm thu nhập mà không bị áp lực bởi khối lượng công việc nhiều.

Công việc: Người tuổi Thìn có một tuần làm việc khá may mắn nên không cần lo lắng quá nhiều. Dù không được nhiều Cát Tinh phù trợ nhưng người tuổi này làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt là người làm công ăn lương dễ dàng nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Có vẻ như những hy sinh của bạn từ trước đến nay đều được đối phương để tâm và trân trọng từng chút môt. Đó cũng chính là họ đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự. Người độc thân tuy vẫn còn cô đơn, lẻ bóng nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần mới, tuổi Thân được nhiều cát tinh chủ về nhân duyên đào hoa chiếu mệnh. Đây là thời điểm tốt để các bạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Nhân duyên vượng cũng mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho con giáp này.

Tinh thần làm việc trong tháng này của Thân cũng được nâng cao. Con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực nhưng đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân.

Sức khỏe của tuổi này không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh lại là người chăm chỉ thể dục thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể nên ít ốm đau bệnh tật. Hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ đi từ thấp lên cao trong tuần này. Dù thứ Tư sẽ có những điều tồi tệ đến với bạn nhưng từ thứ Sáu trở đi thì mọi việc hanh thông trở lại.

Công việc: Dự đoán đây sẽ là một tuần làm việc khá khó khăn, trắc trở đối với người tuổi Sửu. Bản mệnh không nhận được sự tin tưởng của cấp trên, từ đó không được phân công cho nhiệm vụ quan trọng. Điều này khiến bạn thất vọng và tự tách mình ra khỏi tập thể.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu chi tiêu khá nhiều trong tuần này, có thể do ảnh hưởng của Đại Hao hoặc cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Chính vì thế, con giáp này hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh “không còn một xu dính túi".

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng ít ỏi trong vận trì của bạn. Theo tử vi, người độc thân dần chủ động hơn trong chuyện tình cảm nên quan hệ giữa bạn và người mình thương dường như kéo lại gần hơn một chút. Việc này mang lại cho bạn niềm hi vọng tràn trề.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.