Dự đoán tuần mới 10/7-16/7/2023: 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, ước gì được đó, thăng tiến vùn vụt trong tương lai

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 17:10

Theo tử vi tuần mới, 3 con giáp sau phúc khí dồi dào, được quý nhân giúp đỡ, sống lâu sống khỏe, hưởng phú quý.

Tuổi Thìn 

Tuần này, vận trình tổng thể của người tuổi Thìn đang tăng lên vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật cuối tuần. Đối với ngày thứ Bảy, chuyện tình cảm của bạn diễn ra với nhiều thăng trầm, dễ xảy ra mâu thuẫn gay gắt với người khác nên hãy cố gắng làm hòa là quan trọng nhất.

Công việc: Người tuổi Thìn có một tuần làm việc khá may mắn nên không cần lo lắng quá nhiều. Dù không được nhiều Cát Tinh phù trợ nhưng người tuổi này làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, công sức bỏ ra không uổng phí. Đặc biệt là người làm công ăn lương dễ dàng nhận được quyết định thăng chức vào cuối tuần. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc thiên về ổn định. Nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, con giáp này có thể bắt tay vào các công việc làm thêm sau khi sắp xếp được khoảng thời gian thích hợp. Việc này sẽ giúp bạn không những có thêm thu nhập mà không bị áp lực bởi khối lượng công việc nhiều. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm đem tới cho bạn nhiều niềm vui. Có vẻ như những hy sinh của bạn từ trước đến nay đều được đối phương để tâm và trân trọng từng chút môt. Đó cũng chính là họ đang đáp lại bạn bằng một tình cảm tương tự. Người độc thân tuy vẫn còn cô đơn, lẻ bóng nhưng bạn vẫn cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại. 

Dự đoán tuần mới 10/7-16/7/2023: 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, ước gì được đó, thăng tiến vùn vụt trong tương lai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tuần mới, tuổi Thân được nhiều cát tinh chủ về nhân duyên đào hoa chiếu mệnh. Đây là thời điểm tốt để các bạn bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình. Nhân duyên vượng cũng mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho con giáp này.

Tinh thần làm việc trong tháng này của Thân cũng được nâng cao. Con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực nhưng đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân.

Sức khỏe của tuổi này không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh lại là người chăm chỉ thể dục thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể nên ít ốm đau bệnh tật. Hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau nhé.

Dự đoán tuần mới 10/7-16/7/2023: 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, ước gì được đó, thăng tiến vùn vụt trong tương lai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ đi từ thấp lên cao trong tuần này. Dù thứ Tư sẽ có những điều tồi tệ đến với bạn nhưng từ thứ Sáu trở đi thì mọi việc hanh thông trở lại. 

Công việc: Dự đoán đây sẽ là một tuần làm việc khá khó khăn, trắc trở đối với người tuổi Sửu. Bản mệnh không nhận được sự tin tưởng của cấp trên, từ đó không được phân công cho nhiệm vụ quan trọng. Điều này khiến bạn thất vọng và tự tách mình ra khỏi tập thể. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu chi tiêu khá nhiều trong tuần này, có thể do ảnh hưởng của Đại Hao hoặc cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Chính vì thế, con giáp này hãy cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng đẩy mình vào cảnh “không còn một xu dính túi". 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng ít ỏi trong vận trì của bạn. Theo tử vi, người độc thân dần chủ động hơn trong chuyện tình cảm nên quan hệ giữa bạn và người mình thương dường như kéo lại gần hơn một chút. Việc này mang lại cho bạn niềm hi vọng tràn trề. 

Dự đoán tuần mới 10/7-16/7/2023: 3 con giáp tài vận thuận buồm xuôi gió, ước gì được đó, thăng tiến vùn vụt trong tương lai - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Sự thật đằng sau ngày trở về của người mẹ đơn thân sau nhiều năm đi bước nữa

Tâm sự Eva 53 phút trước
Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 1 giờ 23 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương