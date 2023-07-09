3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Hai 10/7/2023: Thân vạn điều hanh thông, Ngọ cát tinh vây quanh, Thìn tương đối ổn định

Tâm linh - Tử vi 09/07/2023 16:50

Đúng 10/7, mở ra rất nhiều sự thuận lợi cho các kế hoạch của 3 con giáp sau.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 10/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đảm nhận vị trí quan trọng công danh.   

Công việc: Người tuổi Thân luôn biết cách đầu tư hình ảnh toàn diện để phù hợp với công việc hiện tại.

Tình cảm: Trong tình cảm, dù chưa tìm hiểu nhiều người, nhưng bạn luôn biết cách trở thành chuyện gia trong chuyện tình nhiều người.

Tài lộc: Về tài lộc, tiền lương ổn định, đảm bảo cuộc sống khi nghỉ hưu. 

Sức khoẻ: Dành nhiều thời gian chăm sóc lại sức khoẻ bên trong.   

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Hai 10/7/2023: Thân vạn điều hanh thông, Ngọ cát tinh vây quanh, Thìn tương đối ổn định - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Trong ngày mới, tuổi Ngọ có nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai giảm bớt đáng kể. Tháng mới mở ra rất nhiều sự thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ.

Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn tiến hành dự định ấp ủ từ lâu. Dù vậy, tuổi Ngọ vẫn cần chăm chỉ làm việc, lấy ổn định làm trọng, tránh nóng vội kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất dễ hỏng việc.

Công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch.

Đường tình duyên của người tuổi Ngọ có sự thay đổi tích cực. Nhân duyên vượng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình.

Về phương diện sức khỏe, thể trạng của người tuổi Ngọ trong tháng này được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức.

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Hai 10/7/2023: Thân vạn điều hanh thông, Ngọ cát tinh vây quanh, Thìn tương đối ổn định - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người sinh năm Thìn có khí chất uy nghiêm, hầu hết họ đều có thể làm được những việc lớn khiến người đời kính nể. Trong cuộc sống, họ là người có tính cách đôn hậu, gặp nhiều may mắn nên sự nghiệp hanh thông, thịnh vượng.

Họ rất chú trọng rèn luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống tốt nên thể chất khỏe mạnh, tinh thần lạc quan. Họ sẽ chú ý giữ gìn cơ thể khi còn trẻ, không bị suy nhược vì làm việc quá sức.

Người cầm tinh con rồng dường như sinh ra đã gặp nhiều may mắn, cả đời phát triển tương đối thuận lợi, như thể được trời ban phúc lành. Bí quyết để kéo dài tuổi thọ của họ là kết hợp khoa học giữa làm việc và nghỉ ngơi, giữ tinh thần lạc quan. Khi đã làm, họ sẽ cống hiến hết sức, còn khi nghỉ ngơi, họ sẽ gạt mọi lo toan sang một bên để tận hưởng. Nhờ vậy, họ luôn dồi dào năng lượng, thậm chí truyền cảm hứng cho những người xung quanh.

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Hai 10/7/2023: Thân vạn điều hanh thông, Ngọ cát tinh vây quanh, Thìn tương đối ổn định - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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