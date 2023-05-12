Với tuổi Thìn, Thiên Ấn báo hiệu, làm việc ổn định và có thể thu được thành tích cao với con giáp này. Nếu đang làm công việc hành chính, bạn có cơ hội được đi công tác, hội thảo, trau dồi chuyên môn, tạo quan hệ xã giao và thêm các mối quan hệ hữu ích. Tài lộc không có gì phải lo lắng, cả nguồn thu chính và phụ đều ổn, đảm bảo cho bạn cuộc sống đủ ăn đủ tiêu. Nếu Thìn muốn bứt phá thì cần có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa chứ không thể mãi an nhàn như hiện tại.

Hỏa sinh Thổ cho thấy, những người độc thân có thể sẽ có cơ hội phát triển từ một mối quan hệ tình bạn thành tình yêu đấy. Cả hai có sẵn sự tin tưởng dành cho nhau nên tình cảm tiến triển khá nhanh. Nếu bạn cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì hãy thử mở lòng mình đi nhé.

Tuổi Tỵ khó phát huy năng lực theo như cách mình mong muốn khi luôn bị tiểu nhân giở trò cản trở. Vốn sẵn lòng ganh ghét, tiểu nhân chỉ đợi lúc bản mệnh bất cẩn là ra tay. Do đó, mọi sự cẩn thận đều là cần thiết. Bên cạnh đó, những dự định đầu tư cũng nên được tính toán lại một cách cẩn trọng để tránh rủi ro. Nếu có thể, bản mệnh tốt nhất nên lùi ngày tiến hành, chờ tới khi vận khí ổn định hay vận may lớn hơn để không rơi vào cảnh bất trắc do quá nóng vội.

Tâm trạng của tuổi Tỵ dễ trở nên vô cùng nóng nảy, chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến bản mệnh bùng nổ và sẵn sàng tranh cãi với ai làm trái ý mình. Nhưng con giáp này cũng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người thân kẻo gây rạn nứt tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của tuổi Ngọ diễn ra có chút không thuận. Do có Chính Quan chiếu mệnh nên muốn đạt được thành tựu nhất định trong công việc thì con giáp này cần phải tập trung, kiên trì hơn. Bởi lẽ, sự phân tâm và bất cẩn có thể gây ra nhiều cản trở rõ rệt trên đường thăng tiến. Vận trình tài lộc bình bình. Không có điểm rực sáng đối với phương diện tài chính.

Vận trình tình cảm ảm đạm. Người độc thân cần phải mạnh mẽ gạt bỏ quá khứ sang một bên. Chúng ta cần phải sống cho hiện tại và tương lai, nếu cứ mãi đắm chìm trong những nỗi buồn đã cũ thì khó lòng tìm được hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm