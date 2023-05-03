Đúng 13h3p ngày 3/4/2023: 3 con giáp được Thần Tài hiển linh ban lộc, 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, phú quý chạm nóc

Mão thông minh và nhanh nhẹn vì có Thiên Tài chiếu mệnh. Tuy nhiên dù công việc hiện tại có thuận lợi đến đâu thì con giáp này cũng cần phải tránh những trò đỏ đen như đánh bạc, lô đề kẻo sạt nghiệp.

Xem tử vi miễn phí cục diện ngũ hành Mộc khắc Kim cảnh báo tuổi này không nên tiếc tiền cho sức khỏe . Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường cần đi kiểm tra sức khỏe để được bác sĩ thăm khám, để lâu dài lại tốn đống tiền chạy chữa.

Trong chuyện tình cảm cũng lắm rắc rối, khổ sở vì lâm Tương Xung. Vợ chồng hay cãi nhau vì hiểu lầm hoặc không thỏa thuận được chuyện đi lại, tiền nong. Đang yêu thì nên cẩn thận một chút kẻo hết lòng nhưng Mão bị người ta đối xử hết hồn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 3/5/2023 hôm nay thuận lợi cho việc thi cử, xin việc, đòi quyền lợi trong công việc của tuổi Thìn. Nếu muốn mọi việc trong thời gian tới hanh thông bản mệnh phải có ý chí, không được cả nể bất kỳ ai trong cơ quan.

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn cũng may mắn. Hôm nay, bản mệnh có thể nhận được những gợi ý hợp tác mới, đây sẽ là động lực đánh thức tiềm năng kiếm tiền của mình.

Con giáp này sống rất biết điều, khá tâm lý trong chuyện bạn bè, yêu đương. Tuổi Thìn không bao giờ để ai phải thiệt khi chơi với mình. Yêu đương thì rạch ròi, luôn nhận phần thiệt về phía mình.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay ngày 3/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay sau nhiều chuyện tình cảm đổ vỡ, giờ là lúc tận hưởng hạnh phúc.

Công việc: Công việc người tuổi Thân công việc đã có thay đổi mới, bạn đã và đang làm tốt các mục công việc được giao, hãy tự tin hơn về bản thân.

Tình duyên: Sau những đổ vỡ, hôm nay bạn đã tìm được người cùng bạn tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Tài lộc: Cát khí tài lộc có thêm nhiều khoản thu mới, bạn là người thông minh biết cách đầu tư.

Sức khỏe: Sau 6 tháng nên thăm khám bác sĩ nha khoa một lần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm