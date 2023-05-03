Qua 00h đêm nay, 03/05/2023: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, Thần Tài hiển linh ban lộc, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Công việc của Tý vẫn ngập đầu vì lâm Tương Phá. Điềm báo có đối thủ cạnh tranh làm ăn, muốn phá hoại công việc của bạn. Nội bộ cơ quan có lục đục, không đoàn kết như trước nữa.

Được Thực Thần soi sáng nên tuổi Tý cũng có ít nhiều lộc lá trong ngày. Có người bỗng dưng đến chơi nhà hoặc mời bạn đi ăn, may mắn hơn thì có trúng thưởng bất ngờ.

Bù lại vận tình cảm tốt đẹp nhờ cục diện Kim sinh Thủy. Tý có được sự thấu hiểu từ đối phương và bạn cũng đang chú tâm hơn đến mối quan hệ của mình. Tuổi này cũng có nhiều bạn bè rủ rê đi giải tỏa căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 3/5/2023 hôm nay, tuổi Sửu có tiếng nói trong công việc, nhất là những người làm quản lý nhà hàng, chủ kinh doanh, y dược, nghệ thuật. Tuy nhiên dù giỏi đến mấy thì bản mệnh cũng nên khiêm tốn, không nên khoe khoang quá mức.

Về mặt tài chính, ngày này tuổi Sửu kiếm ra tiền. Con giáp này năng nổ, chịu khó, chẳng chê tiền bao giờ nên có việc gì cũng làm. Năng nhặt thì chặt bị, siêng năng bản mệnh ắt có của ăn của để.

Vận trình tình cảm cũng lên như diều gặp gió. Những người trẻ hay nhận được những lời khen ngợi từ người lớn tuổi vì khéo cư xử. Những mối quan hệ làm ăn đang trên đà tiến triển tốt đẹp.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 3/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hậu đậu, thường xuyên làm rơi rớt tiền bạc, túi ví nơi công cộng.

Công việc: Người tuổi Hợi đã tìm được công việc mới sau 1 tháng thất nghiệp, chênh vênh.

Tình duyên: Tình cảm của người tuổi Hợi may mắn tìm được người bạn đồng hành đắc lực.

Tài lộc: Tiền bạc đã có lại, giúp bạn thoải mái chi tiêu.

Sức khỏe: Không nên thức làm việc quá muộn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm